O Real Mosteiro de Oia inaugura a mostra “Os presos de Oia”

Un longo e difícil traballo de restauración

A mostra “Os presos do Mosteiro. Memorias da Guerra Civil Española” foi concibida como unha homenaxe á memoria dos máis de 5.000 homes encarcerados alí entre os anos 1937 e 1939 e é o resultado de máis dunha década de traballo. Neses tres anos de guerra chegaron ao mosteiro presos do norte de España, principalmente asturianos, cántabros e vascos nos primeiros anos, e cataláns, valencianos e mallorquinos nos meses finais da guerra. As súas angustias, o paso do tempo, a guerra ou os recordos doutros tempos máis felices foron plasmados polos prisioneiros nas paredes do mosteiro, grafitos que a actual propiedade atopou nun estado de total abandono á súa chegada e que conseguiu recuperar tras un longo e custoso proceso de investigación, conservación e finalmente restauración. Nesta liña, na exposición que agora se inaugura coidáronse tanto os materiais utilizados como soporte, como a orientación e exposición dos paneis para evitar calquera deterioración.

Un traballo que foi coordinado tecnicamente por Celia Casás, quen tamén se referiu no acto de inauguración ao reto que supuxo “tanto polo tipo de material, como pola técnica e o soporte empregados”. Casás recoñeceu o desafío de levar a cabo “un tipo de obra onde é máis importante o valor histórico que o artístico. Por iso, centramos todas as nosas enerxías en conseguir preservar para as xeracións futuras todos os vestixios de arte que fan que a identidade dun pobo non se perda, como neste caso”.

Un reto profesional e unha experiencia persoal: “É normal que os textos, os debuxos e as marcas que atopamos fágannos reflexionar e mesmo entristecer porque non deixan de ser testemuñas dun momento traumático na vida de seres humanos, pero que con máis forza debemos conservar como un símbolo do que non se debe repetir nunca”.