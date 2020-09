O proxecto para remodelar a contorna da Estación de Renfe en Vigo recibe o informe favorable da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural

Así, o departamento de Patrimonio do Goberno galego dá luz verde a esta actuación que forma parte do Proxecto Integrador da Intermodal de Vigo ao considerar axeitada a proposta para conservar a antiga estación de tren, un inmoble incluído no Plan Especial e o Catálogo Complementario de Edificios, Conxuntos e Elementos a Conservar (PEEC) como edificio significativo.

Trátase dunha urbanización que, segundo sinalan os técnicos desde a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, soluciona os problemas de grandes fluxos de viaxeiros que este espazo debe acoller empregando deseños e materiais compatibles cos criterios de protección do patrimonio facendo posible que a consolidación da fachada funcione como elemento identificativo da memoria histórica do lugar.

Orixe no ano 1878

A praza da Estación e a rúa Baixada á Estación teñen a súa orixe na construción da primeira estación de ferrocarril de Vigo, no ano 1878. O edificio orixinal foi ampliado en 1923, construíndose unha segunda planta que servira para cubrir o espazo de chegada dos trens, e quedou en desuso en 1990. Sete anos despois o Concello decidiu situar no inmoble o novo Conservatorio Profesional de Música que funcionou ata o ano 2000.