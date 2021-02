O proxecto Encorat busca reducir a mortalidade do corvo mariño cristado provocada polas artes de pesca

Evitar os accidentes e coñecer a distribución desta especie

O obxectivo do proxecto é reducir a mortalidade desta especie nas artes de enmalle, para o que os investigadores traballarán, ao longo deste 2021, en augas de Galicia e Portugal. Como explica o coordinador do estudo, José Carlos Noguera, a finalidade de Encorat é dobre, xa que se estudará a efectividade dun prototipo que evite os accidentes ao tempo que se realizará un estudo sobre a distribución das aves.

No que se refire á primeira parte do proxecto, os investigadores pretenden reducir a captura accidental do corvo mariño cristado mediante a instalación nas redes de dispositivos luminosos tipo LED. “Estas luces farán que os corvos mariños poidan detectar a presenza das redes dentro da auga e así evitalas”, destaca José Carlos Noguera. Tamén se estudará o posible efecto das luces na captura das especies comerciais de peixe, “xa que o que se pretende é reducir a mortalidade dos corvos mariños sen afectar ao rendemento da pesca”.

O proxecto arrancou no mes de decembro e agora mesmo o equipo está traballando la loxística e planificación. “O tipo de luz e o xeito de instalala nos aparellos aínda está por definir, xa que é un tema a consensuar cos patróns, pero en calquera caso aplicaremos un sistema que complique o menos posible o traballo habitual dos tripulantes”. O proxecto desenvolverase en dúas zonas, unha Galicia e outra en Portugal, en principio en ambas comunidades cun só barco. “En Galicia os contactos están bastante avanzados e, se nada se torce, traballaremos cun pesqueiro de Laxe. En Asturias aínda está por confirmar, pero a intención é facelo cunha embarcación de Tapia”. Segundo os investigadores do proxecto, esta é a primeira vez que se emprega este método “polo menos na España atlántica”. Noutras partes do mundo, explican, existen varias referencias sobre a súa eficacia “na redución das capturas de tartarugas mariñas e cetáceos; en canto a aves, en Perú conseguiuse reducir de maneira moi significativa a mortalidade do corvo mariño Guanay, unha especie próxima ao corvo mariño cristado”.

A segunda parte do proxecto centrarase en marcar un número importante de corvos mariños cristados xuvenís, que é “o sector da poboación máis afectado por esta mortalidade”, con dispositivos de seguimento GPS para así coñecer en detalle as súas áreas de distribución e ver en que medida se solapan coas zonas de maior presión pesqueira”.

A intención dos investigadores é que, se o proxecto acada os obxectivos esperados, este tipo de medidas se apliquen “alí onde se están producindo as mortalidades máis importantes” desta especie e tamén “dun xeito xeneralizado” dentro dos espazos naturais protexidos pola Rede Natura “que conten con importantes poboacións” desta ave mariña, incluíndo o Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia.