O Programa Integrado de Emprego do Concello de Redondela inicia a súa actividade cun cento de persoas en situación de desemprego

O programa integrado conta cun investimento de preto de 257.000 euros dos que a Xunta de Galicia achega 221.000 euros e conta cun obxectivo de inserción do 44 % das persoas participantes

Un total de cen persoas en situación de desemprego verán mellorada a súa empregabilidade a través do Programa Integrado de Emprego (PIE) do Concello de Redondela que o venres o pasado venres, 18 de marzo, foi presentado no Multiúsos da Xunqueira, nun acto presidido pola concelleira de Emprego, María Castro Abad e as técnicas implicadas no programa Belén Oblanca Rivero y Ana Concheiro Sánchez

María Castro Abad animou ás e aos participantes “a aproveitar esta extraordinaria oportunidade para mellorar a empregabilidade” e subliñaba “a atención personalizada” con que contarán as persoas que participan neste Programa Integrado de Emprego.

Pola súa banda a alcaldesa Digna Rivas lembraba que o Goberno redondelán “apostou e segue a apostar pola formación das persoas en desemprego como mellor ferramenta para a súa inserción nun mercado laboral cada día máis especializado e competitivo”.

O Programa Integrado de Emprego do Concello de Redondela conta cun orzamento de 257.000 euros –dos que 221 000 euros serán achegados pola Xunta de Galicia a través dunha subvención da Consellería de Emprego e Igualdade, e os 35 980 euros restantes, polo Concello de Redondela– e nel participarán 30 persoas menores de 30 anos con baixa cualificación; 20 desempregados e desempregadas menores de 30 anos; 15 persoas en risco de exclusión social; 10 maiores de 45 anos; cinco persoas con discapacidade e outras quince perceptoras de prestacións.

O obxectivo deste Programa de Emprego, é o de mellorar a ocupabilidade e a inserción laboral das persoas en situación de desemprego e para iso, as e os participantes contarán cunha atención personalizada durante os meses que dure esta iniciativa.

As acción nas que participarán as persoas que se integren no programa Integrado serán as seguintes:

Información, orientación e asesoramento Formación transversal en novas tecnoloxía e/ou idiomas Técnicas de coaching, intelixencia emocional e técnicas de motivación para a busca de emprego, tanto por conta propia como allea Habilidades sociolaborais e obradoiros de entrevista Fomento de capacidade emprendedora Prospección empresarial Emparellamento de ofertas de traballo coas persoas demandantes de emprego participantes Formación para o emprego: esta formación estará relacionada coas necesidades detectadas no mercado de traballo, e programadas en coordinación coas empresas colaboradoras. Algunhas das accións formativas previstas son: Atención ao cliente, ocupacións relacionadas co comercio (dependente, caixeiro, atención telefónica, …), formación en manexo de maquinaria, operario/a de almacén e xestión loxística, formación relacionada co ámbito da hostalaría, formación para traballos de produción, formación en mantemento industrial, limpeza, conxelados, …, formación online diversa, formación que se vai a adaptar aos perfiles das persoas participantes, e ao seu nivel académico. Prácticas profesionais non laborais en empresas en consonancia, preferentemente, co contido teórico práctica das acción formativas. Talleres de mobilidade laboral que proporcionen información dos recursos dispoñibles de mobilidade transnacional no territorio da Unión Europea ( redes Eures).

Así, as técnicas implicadas no programa desenvolverán un traballo de orientación laboral, acompañando e asesorando ás e aos participantes na súa busca de emprego. Paralelamente contactarán coas empresas da zona, nunha labor de prospección laboral, para coñecer as súas demandas de candidatos e candidatas ou formación. Ese paso é fundamental para, posteriormente, facer un traballo de intermediación laboral, emparellando as ofertas de traballo coas persoas participantes segundo os seus perfís e cualidades

Non menos importante é a posibilidade de realizar prácticas profesionais non laborais en empresas en consonancia co contido teórico práctico das accións formativas realizadas.