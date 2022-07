O Porto de Vigo restaura varias esculturas dos xardíns do Paseo das Avenidas

Trátase dos monumentos ao xeneral José de San Martín e Matorras e ao heroe nacional de Cuba, José Martí

O Porto de Vigo está a traballar estes días na restauración das esculturas situadas nos xardíns do paseo das Avenidas, concretamente no monumento ao xeneral José de San Martín e Matorras, o monumento ao heroe nacional de Cuba, José Martí, e, nos próximos meses, intervirá sobre o monumento a José Elduayen.

O presidente da Autoridade Portuaria de Vigo, Jesús Vázquez Almuiña, mantivo diversas reunións nos últimos meses cos cónsules de Arxentina e Cuba, así como coa Asociación de Amizade Galego-Cubana “Francisco Villamil”. Nestas reunións tratouse, entre outros asuntos, sobre o mal estado dos conxuntos escultóricos, polo que o Porto de Vigo decidiu acometer os traballos de reparación, enmarcados nos seus proxectos de interacción do Porto e a cidade.

Estas actuacións forman parte da estratexia de Crecemento Azul ou Blue Growth do Porto de Vigo. Un plan que busca facer compatible a actividade económica e industrial da cidade con espazos para o goce da cidadanía.

Outras intervencións

A Autoridade Portuaria de Vigo levou a cabo recentemente os traballos de reforma dunha zona situada nos Xardíns de Montero Ríos, concretamente na contorna do monumento dedicado a José de San Martín. Trátase dunha superficie de, aproximadamente, 700 metros cadrados, onde se reorganizaron os fluxos peonís ao redor de devandito monumento e onde se xerou, desta maneira, unha nova zona axardinada de ao redor de 400 metros cadrados.

A intervención do organismo portuario neste espazo público ha permitido resolver, ademais, os problemas de cimentación que presentaba o busto e que xeraban a perda de verticalidade, así como os danos existentes no pavimento de lousa orixinados polo crecemento dos exemplares arbóreos e o normal uso do mesmo. En total, a Autoridade Portuaria de Vigo destinou ao redor de 31.000 euros a estas actuacións.

Por outra banda, a Autoridade Portuaria de Vigo levou a cabo recentemente un plan de choque de limpeza de grafitis e pintadas na Praza da Estrela. A empresa adxudicataria foi a encargada da limpeza das pintadas e da aplicación dun tratamento anti pintadas nos elementos pétreos, prestando especial atención á escultura do Nadador. Igualmente, actuouse en xardíns con céspede e flores, bancos de pedra e o lateral do edificio da sede central.