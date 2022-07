O Porto de Vigo recibe o “Oscar ao Medioambiente”

A responsable de políticas e ligazón coa Organización Internacional Marítima (IMO) da Asociación Internacional de Portos (IAPH), Rhona Macdonald, fixo entrega ao presidente da Autoridade Portuaria de Vigo, Jesús Vázquez Almuiña, do “Óscar ao medioambiente”.

A responsable de políticas e ligazón coa Organización Internacional Marítima (IMO) da Asociación Internacional de Portos (IAPH), Rhona Macdonald, recoñeceu esta mañá o esforzo que está a levar a cabo a Autoridade Portuaria de Vigo a favor do medioambiente e a sustentabilidade dentro da súa estratexia de Crecemento Azul (Blue Growth) 2021-2027.

Neste sentido, Macdonald fixo entrega ao máximo responsable portuario, Jesús Vázquez Almuiña, do coñecido popularmente como o “Óscar ao Medioambiente”, a máxima distinción a nivel mundial en materia ambiental, así como dunha placa que ratifica a adhesión do Porto olívico á IAPH.

O Porto de Vigo foi recoñecido, o pasado mes de maio, co Premio Mundial á Sustentabilidade, organizado pola Asociación Internacional de Portos (IAPH), na categoría de “Infraestruturas sostibles”, polo proxecto “Living Ports” (=Portos Vivos).

A Asociación Internacional de Portos (IAPH) seleccionou o proxecto do Porto de Vigo como un dos mellores do mundo, onde competía contra as propostas presentadas polos portos de Róterdan, Hamburgo, Vancouver e a cooperación de portos de Gladstone (Australia).

Traballo conxunto

Segundo destacou o máximo responsable portuario, este recoñecemento é froito do “traballo conxunto” de todo o equipo da Autoridade Portuaria e a súa “aposta decidida polas infraestruturas verdes”, así como dos socios do proxecto: a firma israelí ECOncrete, a Universidade Técnica de Dinamarca, o estaleiro vigués Cardama Shypyard e a Unión Europea, a través dos fondos Fast Track Innovation.

“Living Ports” é un proxecto financiado pola Comisión Europea Horizonte 2020, enmarcado na estratexia de Crecemento Azul (Blue Growth) do Porto de Vigo e en consonancia co Pacto Verde da UE, a Directiva Mariña e a Estratexia de Biodiversidade para 2030.

O orzamento total do proxecto ascende a 3.117.618€, dos cales a EU financia 2.484.293 €.

O proxecto está deseñado para catalizar un cambio fundamental nas operacións da industria de infraestrutura costeira e mariña (CMI), ao afastarse da tradicional construción gris obsoleta e apostar cara a unha infraestrutura inclusiva con grandes beneficios estruturais, ambientais e socioeconómicos.

Dúas actuacións

“Living Ports” contempla dúas actuacións no Porto de Vigo: unha na dársena da Laxe, fronte ao edificio de Portocultura, e outra no dique da Terminal Ro-Ro de Bouzas.

En canto á primeira actuación, en pleno centro da cidade, instalarase un observatorio submarino de 310 m2 deseñado polo estaleiro vigués Cardama Shypyard, que servirá para observar a flora e fauna mariña existentes no Porto de Vigo e que colonizará as estruturas de formigón ecolóxico de máis de 300 m2 que se instalarán sobre a parede do peirao e que está a deseñar actualmente a firma ECOncrete. Así mesmo, colocaranse 100 pezas intermareales deste material, que proporcionarán unha mellora na estabilización costeira e crearán novos hábitats mariños. Esta actuación completarase con 4 pantaláns flotantes e 2 pasarelas de acceso. Trátase dunha ferramenta de observación e monitorización única con obxectivos recreacionales, divulgativos, educacionales e de concienciación cidadá.

Segundo puideron comprobar Vázquez Almuiña e Macdonald nunha visita ás instalacións do estaleiro vigués, a construción do visor atópase xa na súa recta final e antes de que finalice o ano será instalado na dársena da Laxe para o goce de todos os cidadáns.

Para Vázquez Almuiña, esta iniciativa non só contribúe a abrir o Porto á Ciudad, senón que supón dar carga de traballo ao sector da construción naval da Ría, o que, ao seu xuízo, combina ese dobre obxectivo que persegue o organismo portuario: potenciar a actividade industrial e achegar aos vigueses ao Porto.

Respecto a a segunda intervención, a que terá lugar no paseo que rodea a Terminal de coches de Bouzas, o proxecto “Living Ports” contempla a instalación dun centenar de unidades de CoastaLock, a primeira peza de formigón deseñada pola firma israelí con principios ecolóxicos-biolóxicos.

O proxecto contempla, ademais, unha monitorización durante 2 anos tanto estrutural como biolóxica das pezas instaladas en ambas as zonas, que será realizada pola Universidade Técnica de Dinamarca (DTU) e, adicionalmente, levará a cabo unha monitorización do son subacuático nas áreas con e sen pezas ECOncrete, que mostrarán o impacto desta tecnoloxía e da vida mariña no Porto.

Tal e como salientou Vázquez Almuiña, “Living Ports” é “un proxecto de todos a cidadáns da área Metropolitana de Vigo” e, por este motivo “queremos compartir con eles este premio”, xa que “grazas ao seu apoio, volvemos a lograr a máxima distinción en materia ambiental”.

Este prestixioso galardón -os premios máis prestixiosos en materia de portos- súmase ao recibido polo Porto de Vigo hai dous anos na categoría de “Diálogo coa comunidade e a cidade portuaria” co proxecto “Peiraos do Solpor”.

A Asociación Internacional de Portos

Fundada en 1955, a Asociación Internacional de Portos (IAPH) converteuse nunha alianza global de 162 Autoridades Portuarias, incluídos moitos dos operadores portuarios máis grandes do mundo, así como 127 empresas relacionadas cos portos.

A asociación aglutina a 87 nacionalidades diferentes nos continentes do mundo e os portos membros manexan aproximadamente un terzo do comercio marítimo mundial e máis do 60% do tráfico mundial de contedores.

Co seu status consultivo de Organización Non Gobernamental (ONG) recoñecido pola OMI, o ECOSOC, a OIT, a UNCTAD, o PNUMA e a OM, a IAPH lidera as iniciativas mundiais da industria portuaria sobre descarbonización e transición enerxética, xestión de riscos e resiliencia, e aceleración da dixitalización na cadea de transporte marítimo.

O seu Programa Mundial de Sustentabilidade de Portos converteuse na base de datos de referencia das mellores prácticas dos portos que aplican os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da ONU e intégranos nos seus negocios.