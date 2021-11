O Parador de Baiona acollerá a entrega dos XVI Premios Novo Empresario e Empresaria e Iniciativa Emprendedora

A Asociación de Novos Empresarios de Vigo, AJE Vigo, celebrará a gala de entrega dos seus premios Novo Empresario e Empresaria e Iniciativa Emprendedora o próximo 18 de novembro.

Por primeira vez, este evento anual trasládase fóra de Vigo e terá lugar no Parador de Baiona. Así o anunciou hoxe o presidente de AJE Vigo, Iván Suárez, no acto de presentación dos galardóns, no que estivo acompañado do alcalde de Baiona, Carlos Gómez. O rexedor local afirmou que era un orgullo acoller estes premios e subliñou que en Baiona “estamos abertos a que calquera asociación empresarial achéguese a nós para compartir tempo, proxectos e ideas e máis se, como neste caso, trátase de mozos que son o futuro e non podemos darlle as costas”. Iván Suárez, presidente de AJE Vigo, destacou que “para a asociación é moi importante achegarse a todo o que é o seu ámbito de actuación, que é o sur da provincia, e que este ano nos achegamos ao Val Miñor pola disposición deste municipio e o enclave que simboliza o Parador de Baiona”. Animou a todos os novos empresarios a que se presenten xa que “son uns premios moi importantes do emprendemento en Galicia”.

Os premios

Iván Suárez lembrou que os galardóns que AJE convoca cada ano, desde fai decieséis anos, divídense en Premio Novo Empresario e Empresaria e Iniciativa Emprendedora. Ademais, entregaranse dous accésits a proxectos que destaquen pola súa innovación ou pola súa implicación en RSC (Responsabilidade Social Empresarial).

O prazo de presentación para estes galardóns, abertos a toda a sociedade e non só a asociados, tanto empresas como autónomos da provincia de Pontevedra, finaliza o próximo 10 de novembro

Cualificados como os mellores galardóns en canto a dotación, segundo AJE Vigo, o Premio Novo Empresario/a recibirá unha formación en IESIDE por valor de máis de 8.000 euros e unha estancia gratuíta en oficina ou nave nun polígono de Zona Franca durante un ano. Os candidatos que opten a este galardón deberán ser, como é habitual, menores de 41 anos, propietario maioritario da sociedade ou ter unha participación superior ao 20 por cento da empresa e que a súa sociedade estea constituída antes do 1 de xaneiro de 2020.

O Premio Iniciativa Emprendedora está dotado cun premio en formación en IESIDE tamén por valor de 8.000 euros e un aloxamento gratuíto dun ano nun viveiro da Deputación Provincial. Poderán optar os candidatos que non superen os 41 anos, cunha empresa con sede social na provincia de Pontevedra, constituída despois do 1 de xaneiro de 2020.

Os accésits tamén recibirán un bono equivalente a un plan de formación por cortesía de IESIDE

En todas as categorías, todos os premiados recibirán un acceso ao Ardán e unha afiliación a AJE Vigo gratuítos. As bases e os formularios para presentarse pódense descargar en www.ajevigo.es.