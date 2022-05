O Museo de Arte Contemporánea de Vigo expón tres décadas da obra de Idoia Montón

Froito da colaboración entre o MARCO e a Sala Rekalde, Bilbao (Deputación Foral de Bizkaia) para a itinerancia e coprodución de exposicións, chega a Vigo As sete xanelas, que reúne boa parte do traballo de Idoia Montón (Donostia, 1969) dende 1990 ata a actualidade: pinturas, debuxos e colaxes procedentes de coleccións privadas e institucionais, como o Museo de Bellas Artes de Bilbao e o Museo San Telmo, Donostia.

O título “as sete xanelas” quere expresar –tanto literal como metaforicamente– as diferentes formas de conxugar as relacións entre o dentro e o fóra, o marco e o van, ou a rúa e o cuarto. O uso da xanela é un elemento reiterado ao longo de toda a súa traxectoria como medio para ver a realidade, a paisaxe ou a vida. Sublíñase a importancia do punto de vista, dunha mirada que nunca é normativa, directa ou centrada, senón lateral, múltiple e fragmentaria; así como a persistencia dos espellos e a imaxe reflectida.

Esta nova exposición temporal estará aberta ata o 4 de setembro de 2022

“O meu traballo aliméntase do meu vínculo cos espazos que vou habitando, nos que me desenvolvo. Mediante a relación directa coas cousas, aquelas que poderiamos entender como as máis sinxelas da nosa cotiandade, indago en min mesma cuestionando as circunstancias ou acontecementos que me interpelan. A miña obra exterioriza a miña sentir e tenta, coa súa posible capacidade transformadora, actuar sobre a realidade”, explica a artista.

