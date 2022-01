O Monte Real de Baiona inaugura a tempada de vela 2022 coa liga de Inverno Baitra J80

Preto dunha vintena de veleiros disputaranse desde este sábado ata o 2 de abril as seis xornadas que inclúe o campionato patrocinado por Baitra Accesorios Navais

O Monte Real Club de Yates inaugura este sábado o seu calendario deportivo de 2022 coa celebración da primeira xornada da liga de Inverno Baitra J80. Os monotipos de 8 metros volven ser os protagonistas dun campionato que se disputará en seis etapas ata o próximo mes de abril.

Con tres probas por xornada, os preto de vinte veleiros participantes disputaranse un total de 18 regatas, que poderán ser do tipo barlovento sotavento, con dúas cinguidas e dúas popas; ou costeiros, con percorridos a determinar cada día de competición. No que coincidirán todas as xornadas será no horario de inicio, ás tres da tarde; e na localización da saída, no interior da baía de Baiona.

En liza veremos a preto dunha vintena de embarcacións, principalmente do Monte Real Club de Yates, que conta coa frota de J80 máis numerosa de Galicia; pero tamén de Coruña (A Galera de Miguel Fernández), Portosín (o Due de Rafael Blanco) e Bouzas (o Ay Carmela! de Juan Martínez Pazó).

O Okofen de Javier de la Gándara e o Marías de Manel Cunha, ambos os do MRCYB, sairán á auga dispostos a revalidar os seus títulos de campións das anteriores edicións da liga de Inverno e a liga de Outono respectivamente. Veranllas con outras das tripulacións que adoitan acabar ou ben dentro do podio ou rozándoo, como o Alboroto de Juan Carlos Ameneiro, o Cansino de Alejandra Suárez, o Maija de Castor Alonso, o Spaco de Santiago Estévez, o Mondo de Bernardo Macedo ou o Namasté de Luís de Mira.

Ademais das regatas, e coas miras postas no Campionato de España da clase que se celebrará en setembro en Baiona e o Campionato do Mundo que o Monte Real organizará en 2023, as xornadas regateras incluirán sesións de adestramento en grupo, de preparación de barcos e briefings de estratexia antes e despois da competición. O obxectivo é que a frota galega chegue ás citas nacional e mundial o máis preparada posible.

No patrocinio do evento repite, por segundo ano consecutivo Baitra, unha empresa dedicada á comercialización e distribución de accesorios e equipos navais dirixidos á construción e reparación de embarcacións, tanto deportivas como profesionais.

A liga de Inverno Baitra J80 é a primeira das 12 competicións que o Monte Real organizará este ano en Baiona. Os pratos fortes da tempada chegarán en maio e setembro coa celebración das 52 SUPER SERIES • Baiona Sailing Week e o Campionato de España de J80.

O club baionés tamén poñerá en liza o Campionato Gallego de dous en dous (11 de xuño), a Final da liga Nacional Feminina de Vela (outubro); e os seus catro grandes clásicos: o Trofeo Príncipe de Asturias (2-4 setembro) cos Premios Nacionais de Vela, o Trofeo Conde de Gondomar (22-25 xullo), o Trofeo Repsol (29 abril – 1 maio) e o Trofeo Comunica (23 abril). O calendario deportivo do Monte Real complétase cunha clasificatoria da clase Láser (5-6 novembro), a liga de Outono de J80 (outubro-decembro) e un Roteiro polas Rías Baixas (5-10 xullo).

LIGA DE INVIERNO BAITRA J80

22 ENERO · PRIMERA JORNADA

5 FEBRERO · SEGUNDA JORNADA

19 FEBRERO · TERCERA JORNADA

5 MARZO · CUARTA JORNADA

19 MARZO · QUINTA JORNADA

2 ABRIL · JORNADA FINAL Y ENTREGA DE PREMIOS