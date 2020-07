O ‘Magical’ do Real Club Náutico de Vigo vencedor do gran premio da 45ª edición Conde de Gondomar – Trofeo Banco Sabadell

O Magical do Real Club Náutico de Vigo, liderado por Julio Rodríguez, logrou o gran premio do 45º Conde de Gondomar – Trofeo Banco Sabadell ao alzarse vencedor da clasificación xeral final

Este domingo concluíu en Galicia unha nova e emocionante edición do Conde de Gondomar – Trofeo Banco Sabadell, disputado durante o últimos tres días en augas das Rías Baixas, escenario das 5 probas postas en liza.

Na que foi a cuadraxésimo quinta edición da competición con máis soleira do Monte Real Club de Iates, as tripulacións puideron navegar cunhas moi boas condicións meteorolóxicas que, sumadas á igualdade e calidade da frota, permitíronlles gozar dun gran campionato.

Tras a celebración das dúas primeiras costeiras o venres e o sábado, coa subida ao Carrumeiro Chico e ao Camouco; a xornada final do domingo estivo protagonizada por dúas regatas do tipo barlovento sotavento, de dobre volta para os barcos máis pequenos e de tripla volta para os grandes. Foron dúas probas moi disputadas pero non cambiaron en gran medida a clasificación inicial derivada dos percorridos costeiros.

O Magical do Real Club Náutico de Vigo, liderado por Julio Rodríguez, foi o gran triunfador do 45º Conde de Gondomar – Trofeo Banco Sabadell, ao alzarse vencedor na clasificación xeral final. Con Gonzalo Araujo de táctico e unha tripulación completada con experimentados regatistas, o patrón vigués lograba volver escribir o seu nome no histórico de gañadores do Conde, que xa gañara no 2001 co Starfisher.

O Magical foi o vencedor da Regata Conde de Gondomar, que incluíu a subida ao Carrumeiro e os dous barlosotas do domingo; e deixou ao Aceites Abril un ano máis ás portas da vitoria, tal e como lle sucedía en 2019.

O barco dos irmáns Luís e Jorge Pérez Canle, do Real Club Náutico de Vigo; obtivo unha meritoria segunda posición e deixou o terceiro posto ao Arroutado de José Manuel Pérez, do Real Club Náutico de Portosín, que completou tres moi boas probas levando de táctico a Javier a Gándara. Outro dos veleiros que aspiraban ao podio neste Conde de Gondomar, o Yess Too do Monte Real Club de Iates, do armador e patrón portugués Rui Ramada, retirado da competición o domingo por problemas no barco, tivo que conformarse con ser o gañador en tempo real da proba longa da competición, ao ser o máis rápido en completar o percorrido de ida e volta ata a mítica roca. Na Regata Erizana, composta pola subida ao Camouco e dous barlosotas, o vencedor entre os ORCs foi o Deep Blue 2.0 de Vicente Cid, lucindo grímpola do Real Club Náutico de Vigo. A Burla Negra de Juan José Martínez, do Club Náutico Castrelo de Miño; e o Fend a Bise de Jean Claude Sarrade, do Monte Real Club de Iates; quedaron segundo e terceiro respectivamente.

Na competición en tempo real dos monotipos J80, o claro triunfador da competición, cun triplete, foi o Alboroto do Monte Real Club de Iates, patronado por Juan Ameneiro e co campión de España Javier Augado a bordo. Asinou uns espléndidos resultados, con tres vitorias nas tres probas disputadas. O Pousado de Fernando Yáñez logrou facerse coa medalla de prata e o bronce levoullo finalmente o Spaco de Santiago Estévez, que desbancou do terceiro posto ao Miudo de Sergio Golpe, que aspiraba a manter a terceira posición na última xornada pero que finalmente quedou fóra do podio.

Tamén competiron neste 45º Conde de Gondomar – Trofeo Banco Sabadell os Fígaros do Monte Real Club de Iates, tanto en tempo real entre eles como en compensado cos ORCs. A vitoria final foi para o Serralleiras patroneado por Patricio de Feixe, ao que seguiron na clasificación o Bouvento de Leopoldo Llorente e o Tutatis de Agustín Marquina. Nunha meritoria cuarta posición quedou o Ladeira, tripulado por alumnos da Escola de Vela do MRCYB, co adestrador David Fontán á fronte.

Na entrega de premios celebrada esta tarde no Monte Real Club de Iates participaron o presidente e comodoro do club, José Luis Álvarez e Ignacio Sánchez Otaegui; o conselleiro de SabadellGallego, Juan Manuel Vieites; o director de Banca Privada Galicia Sur de Banco Sabadell, Pepe Celada; o director de grandes empresas de Galicia Sur, Ramón Correa; e Adolfo García- Ciaño, director rexional de Banco Sabadell. Tamén estiveron presentes o alcalde de Baiona, Carlos Gómez; a deputada de turismo da Deputación de Pontevedra, Ana Laura Iglesias; e a secretaria territorial da Xunta de Galicia en Vigo, Marta Iglesias.

Tras la conclusión del Conde de Gondomar, el Monte Real Club de Yates se prepara ya para la celebración del Trofeo Príncipe de Asturias los días 4, 5 y 6 de septiembre, que volverá a incluir la entrega de los Premios Nacionales de Vela

Coa entrega de premios aos gañadores, o Monte Real Club de Yates puxo o punto e final a unha nova edición do Conde de Gondomar, a súa competición con máis soleira, e prepárase xa para organizar a súa outra gran cita deportiva do ano, o Trofeo Príncipe de Asturias. A competición, a máis importante do club e unha do tres máis importantes de España, celebrarase os días 4, 5 e 6 de setembro, e volverá incluír, un ano máis, a entrega dos Premios Nacionais de Vela, que está previsto déanse a coñecer a finais de agosto.