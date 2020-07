Irlanda e Senegal compartirán escenario con Ponteareas no Danzando entre Culturas

Ponteareas presenta unha nova edición de “Algazara Danzando entre Culturas”

A concellería de Cultura, que dirixe Fernando Groba e o grupo Algazara de Celeiros presentan unha nova edición de “Algazara Danzando entre Culturas” que terá lugar o domingo día 2 partir das 22 horas no parque da Feira Vella co patrocinio da Concellería de Cultura do Concello de Ponteareas.

O concelleiro adianta que para poder manter a distancia de seguridade e cumprir coa normativa sanitaria os grupos ofrecerán os seus espectáculos de danza cunha parte reducida do seu elenco. Pola súa banda Algazara explica que aínda que os grupos doutros países previstos para esta sexta edición non se puideron desprazar, conformarán o cartel grupos afincados en Galicia que promoven a cultura doutros países como Irlanda ou Senegal.

O Danzando entre culturas permitiranos gozar, nesta ocasión, da danza tradicional de Senegal e de Irlanda.

Afincados no Baixo Miño os senegales MBOLO MOOYE DOOLE (a unión fai a forza no idioma wolof), nacen en terras galegas coa xuntanza de artistas na sua maioría senegaleses fai seis anos atrás, de aí o seu nome, para transmitir a arte da música e da danza africana .

Creado polo músico senegalés Alou Tama e por Vanessa Kamara promoven a música e a danza africana nos distintos obradoiros, concertos e espectáculos que ofrecen en Galicia e Portugal.

ANDOA Trío Folk é unha fantástica banda de músicas folk atlánticas, como son a irlandesa, escocesa e a galega. Os compoñentes de ANDOA; Ricardo Mouriño (low whistle, frauta e gaita galega), Iago Boente (bouzouki) e Roi Adrio (percusións) teñen unha ampla traxectoria no mundo da música tradicional así como noutros xéneros musicais que van dende o reggae ao jazz, entre outros ritmos.

Como banda teñen compartido escenario con Xabier Díaz, Talabarte, Güintervan, Backwest (Irlanda) ou Harmónica Creams (Xapón) e a nivel persoal teñen participado en festivais da talla do “Festival Intercéltico de Lorient”, ou no “Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira”.

Nesta ocasión ANDOA porá música en directo ao grupo de danza irlandés de Edel Duff.

Por último, actuarán os organizadores de “Danzando entre Culturas”, a Agrupación Folclórica “ALGAZARA” que xurdíu a partires dunha xuntanza de mozos e mozas co afán de conservala nosa tradición no folclore, tanto na danza coma na música, aló polo mes de novembro de 1997.Os membros da agrupación repártense entre as seccións de baile, gaita e pandeireta e as respectivas escolas, con idades comprendidas entre os seis e os setenta ano.