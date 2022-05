O IES Antón Alonso Ríos de Tomiño gaña o Concurso de Curtas Senda Litoral de Galicia

A entrega de premios tivo lugar no marco da celebración do Festival de Cans onde, ademais de recibir o trofeo e a certificación de Premio de Innovación Educativa, proxectáronse as tres curtas finalistas do concurso

O IES Antón Alonso Ríos de Tomiño acadou o 1ª premio do Concurso de Curtas Senda Litoral de Galicia. A curta gañadora co título “ Conto do Miño” recolle o percorrido a través da zona litoral da desembocadura do Baixo Miño dende Tomiño ata A Guarda, reflectindo, entre outros aspectos, a paisaxe, as costumes, os trazos dialectais, a irmandade con Portugal e a herdanza dos devanceiros.

Un grupo de rapazas e rapaces van dando a coñecer lugares, lendas e tradicións do último tramo do Miño ao seu paso por Tomiño, O Rosal e A Guarda. Así, na curta poden verse a Fortaleza San Lourenzo de Goián, os muíños do Rosal ou o castro celta da Guarda e o porto, entre moitas outras paisaxes de interese e valor medioambiental e patrimonial.

O certame está organizado pola Fundación Galicia Sustentable en colaboración con Turismo de Galicia e promovido por Política Lingüística e Secretaria Xeral de Educación e Formación Profesional. O seu obxectivo é impulsar o coñecemento da Senda Litoral favorecendo o uso do galego e poñendo en valor os recursos naturais e patrimoniais de Galicia.

A entrega de premios tivo lugar no marco da celebración do festival audiovisual de Cans onde, ademais de recibir o trofeo e a certificación de Premio de Innovación Educativa, proxectáronse as tres curtas finalistas do concurso.

Tanto desde a dirección do centro, como dende a área de Cultura do Concello, as súas responsables fan chegar os seus parabéns ao alumnado implicado no proxecto, animándolles a seguir traballando nesta liña.

No seguinte enlace pode verse a curta gañadora na plataforma YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=LLrkl9iOXLE