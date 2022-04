O historiador Suso Vila elixido pregoeiro da XIX edición da romaría Os Nosos Fariñeiros, Burros e Muíños

O vindeiro 1 de maio a Asociación Muiñeiros do Río Tripes, celebrará unha nova edición desta tradicional romaría de exaltación da cultura muiñeira na que non faltaran os burros, as papas de millo, os xogos tradicionais, a música ao vivo e diferentes actividades entorno aos muíños do río Tripes.

O lugar central da celebración será, como de cotío, o lugar da Ponte. Aquí vos deixamos un enlace de localización (a este lugar non se poderá acceder con vehículos particulares)

Para os que decidan vir por primeira vez, e tamén para os que lles guste chegar no habitual desfile coa treboada, a organización recomenda estar no punto de encontro na área recreativa de Circos (ver localización) ás 10:30 h. Ata onde si que se poderá acceder con vehículos particulares.

Xa no lugar da Ponte, ás 11:00 h., Suso Vila (Doutor en Historia do Arte) dará o pregón desta edición na que abordará a importancia histórica dos muíños na evolución social e económica da cidade de Tui.

A continuación, Alberto Romero “Romer” (Presidente de Honra da Asociación Muíñeiros do Río Tripes e recentemente galardoado co Premio Cidade de Tui 2022) impartirá unha charla etnográfica sobre a evolución dos muíños dende a prehistoria ate os nosos días.

Dende a chegada dos asistentes, terán a súa disposición a desgustación gratuíta de papas de millo, realizadas polas nosas cociñeiras no mesmo lugar da romaría.

A música ao vivo non pode faltar nunha celebración coma esta. Nos diferentes lugares do entorno estarán tocando as agrupacións de música tradicional de Xuntanza de Randufe, Inquedanzas de Pazos de Reis e Arume de Malvas.

Os burros son uns dos grandes protagonistas desta romaría. Cada vez é máis complicado velos por estes entornos, pero neste día terán a súa presenza polos carreiros e leiras do entorno dos muíños.

Tamén, non poden faltar os xogos populares. A rá, a chave, as cartas e algúns outros que estarán a disposicón de tódolos asistentes.

Durante a xornada haberá 3 muíños en funcionamento: Folón de Arriba, Devesa de Abaixo e Devesa de Arriba. Os asistentes terán a posibilidade de obter fariña moída nestes muíños.

Ás 13:15 h., o concerto dos Folieiros (con Luís Caruncho). Para os que aínda non os coñecen aquí vos deixamos un vídeo do programa n vídeo do programa Alalá da TVG.

Tralo concerto, degustación gastronómica e xantar campestre. Tamén se procederá a sortear agasallos entre as persoas que acudan con vestimenta tradicional.

A partir das 15:30 h, Serán de música tradicional cos grupos presentes e todo aquel que se lle queira sumar.

Para rematar a xornada, ás 17:30 h. realizarase o sorteo dos agasallos da venda de rifas: