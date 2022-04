O historiador Anxo Rodríguez Lemos recibe o recoñecemento do Concello de Baiona

O Salón de Plenos da Casa do Concello acolleu o acto de recepción ao historiador local Anxo Rodríguez Lemos, por alcanzar a mención “cum laude” na súa tese doutoral sobre sobre a orixe das romarías galegas no século XVII.

O alcalde de Baiona Carlos Gómez Prado, fíxolle entrega dunha placa distintiva por este mérito e pola súa contribución á consolidación e proxección do municipio a través da investigación histórica.

Anxo Rodríguez Lemos, Graduado en Historia, Máster en Profesorado Doutor en Historia pola Universidade de Santiago de Compostela, pola súa banda, agradeceu este recoñecemento da que é a súa localidade e sobre a que tanto escribiu e investigou. O acto contou coa presenza de familiares do homenaxeado e con membros do equipo de goberno.

O rexedor recoñeceu a traxectoria profesional de Rodríguez Lemos e o merecido desta distinción. Subliñou que “grazas ao seu traballo, ao seu tesón e ao seu esforzo, temos ao alcance da man a posibilidade de coñecer o que ocorreu en Baiona ao longo da historia. O seu afán por investigar e a súa obsesión polo dato exacto permitiunos coñecer mellor e poñer luz á historia de nosa Villa”.

Gómez Prado sinala que “Baiona tiña unha débeda pendente co baionés e con este recoñecemento queremos agradecer o seu labor de colaboración continua co Concello de Baiona sustentada nunha traxectoria intachable no estudo, divulgación e posta en valor da historia do noso pobo.” O rexedor alude así “nos anos de traballo que leva investigando e divulgando a historia e a memoria de Baiona. O seu labor como historiador está intimamente ligada á súa terra natal. O historial do novo, que naceu na parroquia baionesa de Santa Mariña de Baíña, e Baiona é unha historia de amor. Anxo foi e é un gran embaixador da nosa vila alá por onde vai. Sempre proxectando a imaxe de Baiona nas súas conferencias, ou a través dos seus artigos históricos publicados mesmo en revistas internacionais”.

Todo comezou cando a súa bisavoa, Aurelio Otero, contáballe os segredos da zona vella da vila

Anxo empezou a interesarse pola súa terra natal ata o punto de que a súa visita favorita era ao arquivo antigo do Concello. A partir dos 15 anos, estando en secundaria, encargáronlle un traballo de toponimia da súa parroquia, Santa María de Baíña, e a partir de aí, o baionés entregouse ao estudo da tradición oral de Baiona. O seu destino era inevitable: foise a Santiago a estudar Historia e, aos seus 22 anos, xa estaba graduado. O seu proxecto de fin de carreira versou sobre o Santuario de Santa Liberata e logrou a máxima puntuación. E agora cinco anos despois converteuse en Doutor “cum laude”.

A mención en España cum laude, é a máxima puntuación aplicable só aos doutorandos que alcanzan a puntuación sobresaliente e a unanimidade do tribunal avaliador, regulado polo artigo 21 do Real Decreto 1393/2007, polo que se establece a ordenación dos ensinos universitarios oficiais.

Anxo Rodríguez sábese practicamente de memoria os centenares de documentos que forman o arquivo de Baiona. Todo iso serviulle para poder exercer de guía en numerosas actividades. Visitas guiadas pola zona vella de Baiona, saídas aos petróglifos do Outeiro dous Lameiros, xeiras pola parroquias…Como conferenciante e tamén para poñer en marcha varias exposicións históricas na Vila como a que se inaugurou con motivo da Festa da Arribada 2022: A mostra etnográfica de cheiraría tradicional de Galicia: “Dá barreira ao forno” que se pode visitar na Capitanía Marítima do municipio.