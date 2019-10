O Gondomar español e o portugués uniranse por un roteiro de longo percorrido no “I Camiño do Irmandamento”

O primeiro roteiro en bicicleta farase en dous tramos e ten prevista a súa saída o día 26

As localidades de Gondomar, en Val Miñor, e Gondomar, no distrito do Porto (Portugal) estarán unidos por un roteiro de longo percorrido para poder realizarse en bicicleta, a pé ou dacabalo que se denominará ” Camiño do Irmandamento”.

O propio alcalde de Gondomar, Francisco Ferreira, encabezará o pelotón cicloturista que o próximo día 26 e 27 de outubro cubrirá os 140 km que separan a Vila de Gondomar (Galicia) coa Cámara Municipal de Gondomar (Portugal).

A iniciativa naceu do concello español coa pretensión de que entre os dúos municipios existise un camiño habitual, referente e feito entre irmáns, ben a pé, en bicicleta ou a cabalo, como cordón umbilical que una os dous Gondomares: “O CAMIÑO DO IRMANDAMENTO”.