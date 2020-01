O Goberno de Redondela traslada a Renfe as necesidades da súa veciñanza

A Alcaldesa redondelana reuniuse en Madrid co director xeral de viaxeiros de Renfe, Rafael Azuara

O pasado 22 de xaneiro, a alcaldesa, Digna Rivas, e o Concelleiro de Turismo, Daniel Boullosa, aproveitaron a súa visita a Fitur para reunirise co director xeral de viaxeiros de Renfe, Rafael Azuara. Nesta reunión, a Alcaldesa trasladou a importancia para Redondela de que Renfe estude a posibilidade de aumentar as frecuencias nas paradas de trens de proximidade entre Pontevedra e Vigo. Esta foi unha das reivindicacións das que se obtivo un compromiso firme por parte de Renfe, que asegura que revisará exhaustivamente as frecuencias das liñas e paradas, actualmente conta cun total de 21 paradas nas distintas estacións e apeadeiros, para intentar aumentar a súa frecuencia e así dar mellor servizo aos e ás viaxeiros/as.

Pola súa banda, o Goberno Municipal comprométese a realizar campañas de promoción e impulso do uso do ferrocarril, e dende o Concello adoptaranse tódalas medidas necesarias para informar e animar a veciñanza a utilizar un medio de transporte alternativo, cómodo, accesible e respetuaso co medio ambiente.

Outros temas tratados nesta xuntanza foi a venda presencial de billetes na estación da Portela, no que Alcaldesa mostrou a súa satisfacción de que Renfe decidira cambiar as medidas adoptadas en días anteriores, comprometéndose a manter este servizo ata o próximo 30 de xuño. A partir desta data Renfe contratará a persoal de apoio, parados/as inscritos/as nas oficinas do INEM de Redondela, que se encargarán de asesorar aos usuarios e usuarias á hora de adquirir os seus billetes nas máquinas de autovenda ou nas distintas formas habilitadas.

Xa o pasado venres, a alcaldesa, Digna Rivas e outros membros do Goberno, mantiveran unha fructuosa reunión con representantes de Adif, José Díaz Salgado, Víctor Barros, xefe e subdirector de estacións do Noroeste, respectivamente, e Juan Manuel Cutrín, xefe de estacións de Galicia.

A Alcaldesa agradece o compromiso de Adif de tramitar unha reivindicación de gran importancia como é a posibilidade de que as infraestructuras ferroviarias infrautilizadas, como a estación de Eidos, poida ser disfrutadas pola veciñanza como centros de cultura e ocio, onde celebrar puntualmente distintos actos sociais ou culturais.

Outras das accións a valorar serán as medidas que Renfe deberá adoptar para mellorar algunhas infraestructuras, así como a seguridade, en distintos puntos do municipio, como Cesantes ou A Portela, reivindicacións veciñais que levan anos sen terse en conta.