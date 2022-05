O Festival tudense Play-Doc presenta o seu XVIII edición e desvela os títulos da sección competitiva Galicia

O festival internacional de cinema de Tui, regresa tras dous anos de pandemia con forza e renovadas enerxías, aumentando considerablemente o número de películas e sesións nunha programación con maioría de estreas internacionais e españois

O vindeiro mércores, 4 de maio, comezará a 18ª edición do Festival Internacional de Cinema de Tui, Play-Doc. O co-fundador e Director Executivo do festival, Ángel Sánchez, presentou esta mañá os contidos principais da programación así como os títulos das películas galegas que se poderán ver no certame, nun acto celebrado nunha das sedes principais do certame tudense: o Teatro Municipal de Tui.

Ángel Sánchez, responsable do certame xunto con Sara García Villanueva, co-fundadora e Directora Artística, presentou os contidos da programación, e desvelou o amplo e rico programa de cinema galego desta décimo oitava edición. Sánchez estivo acompañado por representantes institucionais do Concello de Tui, Deputación de Pontevedra e Consellería de Cultura dá Xunta de Galicia.

A deputada provincial de Cultura, María Vitoria Alonso, puxo en valor “a adaptación do certame ao novo panorama recuperando a presencialidad e sacando adiante unha nova edición” ademais engadiu, “a importancia na dinamización económica e cultural da provincia”. Neste sentido tamén se pronunciou o director de AGADIC, Jacobo Sutil, que apuntou “o importante traballo que realiza o festival na dinamización do cinema galego combinando talento consagrando con talento emerxente”. O alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, destacou “a consolidación do certame e a súa coidada programación ao longo dos anos converteulle nun referente do panorama dos festivais galegos e a programación cultural de Tui”, o rexedor tamén quixo destacar ¨a capacidade de traballo do equipo que foi capaz de soster o proxecto e facelo máis visible conseguindo que as rúas da localidade convértanse en protagonistas do festival¨.

Cinema galego en constante evolución

Desde os seus comezos ata o de agora o certame galego ha suposto un viveiro, plataforma e punto de encontro ineludible para varias xeracións de cineastas galegos. Play-Doc ofrecerá unha ampla selección da produción máis recente, con14 títulos de cineastas de recoñecido prestixio internacional e tamén de novos nomes, que demostra unha vez máis a riqueza, variedade e continua efervescencia do cinema galego actual.

Nesta selección poderemos gozar dos últimos traballos, en estrea oficial en Galicia, de Lois Patiño, Ou sembrador de estrelas (2022), Diana Toucedo, Tatuado nos ollos levamos ou pouso (2022), Carla Andrade, Ningún río me protexe de mín (2021), Andrés Goteira, Welcome to ma maison (2022), Lucía Estévez, O neno dous paxaros (2021), David Varela, Un ceo impasible (2021), Nerea Barros, Memoria (2021) ou David Vázquez con O último de Arganeo (2022).

Tamén se poderán ver as obras recentes de Oliver Laxe, O futuro é dás cabras (2021), Enar de Deus Liquid Ground (2021), Simone G. Saibene, Escribir ou imposible (2021). Así como, as películas O que queda (2022) de Alejandro Rodríguez e O ceo é azul cunha soa nube (2021) de Fernando Areal, que será a primeira vez que se proxecten oficialmente, xa que elixiron Play-Doc para realizar as súas estreas mundiais.

Ademais, fóra de competición, Play-Doc abrirá a súa sesión inaugural coa película dirixida por Lois Patiño e Matias Piñeiro, Sycorax, tras a súa estrea mundial na pasada Quincena de Realizadores do Festival Internacional de Cinema de Cannes e que terá a estrea galega no festival de cinema de Tui.

4 retrospectivas inéditas

Nesta edición o festival tudense presentará catro retrospectivas inéditas en España. A primeira retrospectiva española da realizadora da antiga Alemaña oriental Helke Misselwitz, que acudirá a Tui para presentar as súas películas e ter encontros co público; a primeira retrospectiva internacional do prestixioso fotógrafo da Magnum e cineasta norteamericano Danny Lyon. A primeira retrospectiva internacional do realizador norteamericano Richard P. Rogers, comisariado polo director dos Arquivos Cinematográficos de Harvard, Haden Guest, que estará presente no festival tudense para descubrir ao público este tesouro saído directamente dos arquivos da prestixiosa universidade norteamericana; e coincidindo co centenario do seu nacemento, e presentada o día da lingua portuguesa, a primeira retrospectiva española e primeira presentación mundial da súa obra recentemente restaurada, do cineasta portugués Antonio Campos, cuxa obra singular, complexa e marxinal, que por moito tempo xulgouse perdida, ocupa hoxe un lugar destacado dentro da historia do cinema Portugués. Esta retrospectiva está organizada por Play-Doc en colaboración coa Cinemateca Portuguesa- Museu do Cinema e o CGAI (Centro Galego de Artes dá Imaxe).

Toda a programación dispoñible na web do festival: www.play-doc.com