O Descenso Internacional do Miño cumpre 40 anos

535 padeeiros de clubs galegos e portugueses participarán este sábado na 48 edición do Descenso Internacional do Miño de Tui.

O Descenso Internacional do Miño organizado polo Club Kayak Tudense – Axuda Paramos celebrará este sábado a súa 48 edición, que congregará a ao redor de 1300 persoas. Máis de cincocentas serán deportistas e o resto tomarán parte no IX Descenso Popular previsto para a mesma xornada e que dará comezo ás 16.00 horas en Ribeira de Caldelas de Tui.

O Descenso iniciarase ás seis e media da tarde en Salvaterra de Miño con 43 clubs representados por un total de 535 embarcacións. A maioría dos participantes serán galegos, pero tamén haberá representación lusa, así como doutros países e comunidades Arxentina, Corea e Navarra. Os primeiros participantes chegarán á meta de Tui ao redor das sete e media, unha hora despois da saída.

Por outra banda, o Club Kayak Tudense – Axuda Paramos organiza neste mesmo día a 9º Edición do Descenso Popular, a saída desta baixada será ás 16:00 desde Ribeira de Caldelas e contará cunhas 800 persoas aproximadamente que percorrerán os catro quilómetros que hai ata a chegada que estará no mesmo cerco que a competición oficial. Pasando por lugares tan coñecidos e emblemáticos como as illas, a praia de Guillarei, a Metralla, a Comandancia da Mariña e o Paseo Fluvial.

PRESENTACIÓN DA PROBA

O acto de presentación do Descenso do Miño, declarado xa de interese turístico galego, contou coa presenza de Diego Piña, presidente do club; Edgar Martínez, concelleiro de Deportes do Concello de Salvaterra; Alfredo Bea, presidente da Federación Galega de Piragüismo; Rafael Estévez, concelleiro de Deportes do Concello de Tui; Daniel Benavides, delegado de deportes da Secretaría Xeral para ou Deporte en Vigo; Gorka Gómez, deputado de Deportes da Deputación de Pontevedra e o alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro.

Ao acto tamén asistiron Juan Díaz, Comandante Naval de Tui, e Roberto Casal, Comandante do Cabo Pradera. Varios deportistas do Kayak Tudense, como Manuel Garrido, Rubén Millán, Tania Fernández, Lara Feijóo, Aarón Diéguez ou Enrique Míguez estiveron na presentación. Os irmáns Franco e Darío Balboa, os grandes favoritos a gañar a competición, tamén se achegaron a Tui. Os arxentinos mostráronse ilusionados con esta regata.