As festas de verán do Pilar, celebradas esta fin de semana bateron un récord de afluencia, especialmente, no concerto de Treixadura, ao que acudiron máis de 1.200 persoas.

O grupo, que estivo acompañado pola Banda da Agrupación Musical do Rosal, ofreceu un espectáculo musical sorprendente no que o público puido desfrutar do seu xeito tan especial de entender a música tradicional.