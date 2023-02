O Concello de Nigrán ratificará no Pleno de este luns os galardoados cos “Premios Nigrán 2023”

O ‘Social’ é para a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil Val Miñor, o ‘Educativo’ para a Escola Infantil ‘As Dunas’, o Empresarial a ‘A tenda de Lila’ e o ‘Cultural á Rondalla de Santiago de Parada

A corporación de Nigrán acordou por unanimidade na Xunta de Portavoces da semana pasada os galardoados cos Premios Nigrán 2023 e quedarán ratificados oficialmente no pleno ordinario deste luns 27 de Febreiro.

A selección foi realizada grazas ás propostas realizadas previamente polos diferentes partidos, colectivos sociais, culturais e veciñais do municipio, a quen o goberno local agradece a súa colaboración.

Os galardóns regresarán o sábado 11 de Marzo na súa undécima edición coa tradicional gala e xa sen medidas Covid tras tres anos condicionada

O xa consolidado acto institucional pretende ser un recoñecemento público de todo o pobo de Nigrán á traxectoria de cada un dos premiados. “Son entidades e persoas sen os cales non se entende o municipio porque co seu traballo, constancia e esforzo teñen contribuído a por en valor a Nigrán, facendo del un lugar máis amigable e do que sentirmonos orgullosos, por iso se merecen este recoñecemento”, destaca Juan González, alcalde de Nigrán.