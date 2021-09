O Concello de Nigrán invita ao escritor Bernardino Graña a inauguración da exposición biográfica “O home que quixo vivir”

A mostra dirixida por Xan Leira estará aberta ata o 31 de outubro no Auditorio Municipal e incluirá a proxección dun documental o sábado 30 coa presenza do seu protagonista

.

O Concello de Nigrán rende este mes homenaxe mediante a exposición ‘O home que quixo vivir’ a un dos seu veciños máis ilustres: o célebre escritor galego Bernardino Graña, quen vive desde hai décadas na residencia Stella Maris de Panxón. Así, coincidindo xusto co seu 89 aniversario, onte pre-estreouse no Auditorio Municipal o documental vinculado á mostra, todo baixo a dirección e realización de Xan Leira, e coa asistencia do alcalde de Nigrán e o presidente da Real Academia Galega, Víctor Freixanes, entre outras autoridades. Sen embargo, a exposición foi aberta ao público esta mañá coa presenza do propio Bernardino, Xan Leira, o rexedor e alumnado do CEIP Humberto Juanes, quen lle cantou o ‘Cumpleaños Feliz’ e lle axudou a soprar as velas.

.

‘O home que quixo vivir’ permanecerá no Auditorio Municipal ata o 31 de outubro (de luns a venres, de 10:00 a 13:30 horas, e fins de semana de actividades neste espazo), e como colofón final o sábado 30 proxectarase o documental ás 17:30 horas.

“Bernardino Graña é un ilustre escritor galego que temos a sorte de ter como veciño, por iso desde o Concello de Nigrán estamos especialmente orgullosos de acoller esta exposición que lle ofrecemos como agasallo no seu 89 aniversario”, explica o alcalde, Juan González, quen avanza que desde o Concello xa se está a traballar para o ano 2022, nos seus 90 anos.

A mostra, composta por 14 roll-ups informativos, fai unha escolma por orde cronolóxica da vida e obra de Bernardino, incluíndo imaxes representativas de cada etapa. A maiores, cada visitante poderá levarse un catálogo informativo a modo de ‘xornal’ que recolle boa parte da exposición e que inclúe códigos QR con recursos de audio ou video. Finalmente, o documental ‘O home que quixo vivir’ (con localizacións para a entrevista en Panxón) a complementa. Este proxectarse o día 30 de outubro e o Concello o ofrecerá para aqueles centros educativos do municipio que o desexen.