Galicia contará con 21 padeeiros no Mundial de Romanía de Maratón

A delegación galega acode a terras romanesas con 21 padeeiros entre a lista de 42 que seleccionou a federación española.

Desde o vindeiro xoves ata o domingo terá lugar na cidade romanesa de Bascov o Campionato do Mundo de Maratón 2021. Despois de dous anos sen competir en eventos internacionais, os padeeiros galegos partiron o martes cara a Romanía para asistir no día de hoxe á xornada de inauguración, dun campionato que conta coa participación de máis de trinta países.

A armada galega chega a esta cita coas expectativas moi altas para tentar conseguir o maior número de medallas, non o van a ter fácil debido a que nesta edición dos mundiais competerían grandes @estrella como o surafricano Hank McGregor, a húngara Renata Csay e o seu compatriota Martin Kover.

O xoves comezará a competición coas probas da categoría junior e a modalidade de maratón curto na que participarán ás 9:45, os padeeiros do Breogán do Grove Tono Campos e Diego Romero no C1. Tamén o fará o Olívico Iván Alonso en K1, a súa saída será ás 11:15. As finais desta modalidade comezarán ás 15:30 horas. Na categoría xuvenil Rosalía García do Piragüismo As Torres tomará a saída ás 7:50 horas en C1 xuvenil.

O venres será a quenda para as categorías xuvenil e sub 23. Ás 7:45 comezarán a súa andaina mundialista as parellas formadas por Lua Cubiella do Náutico Ou Muiño xunto a Sara Durán do Piragüismo Portonovo e a embarcación formada por Sandra Leira do Náutico de Miño e Marta Mourelos de Breogán. Dez minutos máis tarde Jaime Duro do E. P. Ciudad de Pontevedra competirá no C1 Sub 23.

Contorna ás 13:05 a dupla do Náutico Pontecesures de Carlos Gutier e Borja Castiñeiras disputará a carreira de C2 Xuvenil. Para pechar o día de regatas os padeeiros do Piragüismo Verducido Adrián Prada e Joaquín Iglesias competirán no K1 Sub 23.

O prato forte chegará o sábado coas regatas individuais da categoría senior. Jenifer Casal empezará ás 7:20 da mañá no C1. Mentres que ás 9:30 Tono Campos tomará a saída no C1 para buscar doutro cordón mundialista, dous anos despois da súa última medalla de ouro. A outra embarcación galega nesta proba é a do catoirés Fernando Busto, que volve a unha competición internacional 16 anos despois. A outra baza galega para o sábado é a de Iván Alonso no K1, onde terá que loitar con nomes de talla mundial como son o surafricano Hank McGregor, o portugués Jose Ramalho ou o actual campión do mundo Mads Brandt Pedersen de Dinamarca.

Por último, o domingo competirán as embarcacións dobres nas que tomarán a saída a parella asturiano leonesa de Miguel Fernández e Julián Becerra, pertencente ao Fluvial O Barco que seguro terá que moito que dicir nesta proba.

A piragua integrada pola lucense Tania Fernández e a grovense Tania Álvarez parte un ano máis como favorita ao podio no K2. Na C2 Tono Campos e Diego Romero chegan a esta última competición do ano co fin de revalidade o ouro alcanzado facer dous anos. Ademais acompañaralles a parella formada por Óscar Graña e Jose Sánchez do Kaiak Tudense.