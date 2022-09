O Concello de Baiona e AFAGA ofrecen ás persoas usuarias da asociación do municipio un asistente de conversación intelixente deseñado pola Universidade Vigo

A ciencia e a tecnoloxía poden ser poderosos aliados para mellorar a vida das persoas que sofren enfermidades neurodexenerativas. Concientes desta alianza, o Concello de Baiona, a través da Concellería de Servizos Sociais, pon en marcha unha experiencia piloto cunha aplicación que funciona como un asistente de conversación.

O proxecto “En Compañía” – “Acompañamento Terapéutico a Persoas con demencia “ no que participan algunhas personas de Baiona, está financiado por Fundación LaCaixa e desenvolvido polo Grupo de Tecnoloxías da Información GIT do Centro Atlantic da UVigo e AFAGA ALZHEIMER, unha iniciativa á que non ha dubido en sumarse o Concello de Baiona.

Foi deseñada para persoas usuarias que viven soas en zonas rurais. Os usuarios e usuarias baioneses seleccionados para este pioneiro proxecto reciben a aplicación nos seus respectivos domicilios. A medida que os usuarios empecen a traballar co asistente, o contido que recibirán irá personalizándose para que a intervención sexa cada vez máis individualizada e axústese ás diferentes necesidades das persoas.

O alcalde de Baiona, Carlos Gómez Prado, e a Concelleira de Servizos Sociais, Conchy Vara, reuníronse onte, Día Mundial do Alzheimer, cunha representante da Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer e outras Demencias de Galicia (Afaga) para coñecer de primeira man este proxecto pioneiro.

O rexidor reflexionou “que a sociedade se dirixe a que haxa menos persoas convivindo nas casas e que por iso desde a administración máis próxima á venciñanza, a administración local, temos que apoiar este tipo de iniciativas e crear ferramentas para responder as demandas das persoas vulnerables que o necesitan”.

Gómez Prado concluíu que “en definitiva, con esta colaboración trátase de impulsar actividades conxuntas que melloren a calidade de vida das persoas con enfermidades neurodexenerativas”.

O Concello de Baiona e a asociación Afaga Alzhéimer, asinaron por primeira vez o pasado mes de xuño un convenio para desenvolver accións conxuntas en beneficio das persoas con demencia e dos seus familiares.

Entre estas accións destaca a posta en marcha de campañas de formación á poboación da localidade dirixidas ao diagnóstico precoz do alzhéimer e outras demencias, a organización de talleres e conferencias divulgativas, a organización de actividades formativas e de acompañamento para coidadores familiares e a cesión de espazos para o desenvolvemento de proxectos piloto de atención ás persoas con demencia.

“Coa firma deste convenio demos un paso máis na atención ás persoas que teñen unha demencia e ás súas familias, son accións que xa se están realizando grazas á estreita colaboración que o Concello de Baiona mantén con AFAGA, pero desta forma poñemos sobre o papel o compromiso que ambas as entidades temos e tamén asumimos o reto de ampliar e impulsar proxectos como o de ,“En Compañía”, para abarcar así un núcleo de poboación cada vez maior -posto que o número de persoas con demencia tamén aumenta cada ano- e para ofrecer unha mellor atención”.

Afaga Alzhéirmer vén desarollando en Baiona os talleres do programa de “Estimulación Terapéutica” e o Taller “Cultiva a mente”, unha serie de talleres que teñen como obxectivos específicos:

Manter as capacidades mentais e funcionais o maior tempo posible.

Evitar a desconexión e fortalecer as relacións sociais.

Facilitar o descanso aos coidadores e as súas familias.

Mellorar o seu estado emocional.

Estas actividades desenvolvésense no Multiusos Ángel Bedriñana do Concello de Baiona na rúa Carabela Pinta.

Xa son moitos os veciños e veciñas do municipio que se beneficiaron destas actividades, unha experiencia que cualifican moi enriquecedora para todos eles. Coa firma deste convenio reforzaranse as accións.

O Alcalde e a concelleira “queren agradecer a AFAGA o seu traballo pola saúde dos e as maiores” e lembra que no Concello “sempre camiñaremos da man das asociacións que traballan para mellorar o benestar da veciñanza”.