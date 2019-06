O Club Patinaxe Artística Gondomar termina a súa alfombra floral baixo a choiva

Antes das dúas da madrugada deste domingo 23 de xuño e cunha xornada de traballo pasada ppr auga constante se dió por finalizada a alfombra floral do CLUB DE PATINAXE ARTÍSTICA GONDOMAR.

Tras 14 días de esforzo do CPA GONDOMAR con múltiple recollida de plantas como mimosa, funcho, mirto, labras varias, rosas de cores e alto contido en diversidade de hortensias e demais flores para esfollar, remojar e elaborar así a alfombra floral deseñada por José Alonso González, coñecido como Pepe, un especialista en alfombras florais desde hai décadas que este ano tivo que ingeniar novos métodos debido a que a alfombra do CPAG sitúase sobre a nova alameda de Gondomar, coa gran colaboración dos integrantes do Club; pais, nais, patinadores, así como da súa directiva e demais colaboradores, entre eles o Centro Cultural de Borreiros, conseguiuse terminar a alfombra de Corpus Cristi do CPA Gondomar, na que os nenos que tomarán a Comuñón hoxe domingo 23 de xuño, na Igrexa de San Benito, rematarán a súa traxectoria floral xunto ao seu párroco na alfombra do Club de patinaxe situada fronte ao Concello, cun deseño deportivo e relixioso composto por unha patinadora no núcleo da alfombra.

Un gran traballo feito cun importante obxetivo: en primeiro lugar colaborar co Concello quen solicita a axuda para que esta gran tradición non se perda nin quede no esquecemento, sendo esta noite, Paco, o Sr alcalde de Gondomar, o primeiro en colocar funcho na alfombra, inaugurando o inicio de elaboración da mesma.

E segundo, conseguir axuda económica para o propio Club de patinaxe o cal tras acudir fai un par de meses a un campionato de Europa atópase a uns días do campionato do Mundo, que se disputará en Barcelona o 13 de xullo de 2019.