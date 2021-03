O Club de Patinaxe artística Gondomar consegue practicamente a totalidade de ascensos a primeira categoría

Tras un ano de pandemia engadíndolle a dificultade de non poder dispoñer do seu pavillón habitual de adestro, as patinadoras de David Figueroa conseguen os primeiros postos nas súas categorías alcanzando as maiores puntuacións tanto en masculino, como en feminino. Demostrando cos seus programas curtos neste campionato, o seu ascenso na disciplina deportiva de patinaxe artística como unha seda mostrando o seu esvaramento con figuras, saltos e piruetas entre outros exercicios técnicos necesarios para a súa clasificación.