O Auditorio da Xunqueira acolleu os actos do Día Internacional das Persoas con Diversidade Funcional en Redondela

Os actos foron retransmitidos en directo polo facebook tanto do Concello de Recondela coma da Asociación Andaina

O Multiúsos da Xunqueira, en Redondela, acolleu onte os actos do Día Internacional das Persoas con Diversidade Funcional organizados pola Asociación Andaina e o Concello de Redondela. As 11:30 horas tiña lugar a apertura da exposición fotográfica ‘Baixo o mesmo paraugas’, aberto tamén a colaboración das veciñas e veciños que podían enviar as súas fotos con paraugas ao enderezo electrónico de Andaina e tamén a visibilizalas nas redes sociais a través desas fotos de ‘Baixo o mesmo paraugas’.

A alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, pronunciou unhas palabras nas que insistiu sobre a necesidade de “visibilizar a diversidade funcional e proporcionarlle as persoas todas as ferramentas que lles permitan desenvolverse en todos os ámbitos e tomar o control da súa propia vida”.

Posteriormente tiña lugar o acto de lectura do manifesto, acto que, presentado por Nelson Quinteiro, foi retransmitido en directo a través das redes sociais do Concello de Redondela e da Asociación Andaina. Deseguido procedíase a entrega dos premios ‘Andaina 2020 á Diversidade’ para rematar o acto coa proxección da curtametraxe ‘Un día cualquiera, joder’.