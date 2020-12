A Real Academia Galega celebrará en 2021 o Congreso Internacional “Emilia Pardo Bazán, 100 anos despois”

A Real Academia Galega celebrará en outono de 2021 un encontro internacional dedicado a Emilia Pardo Bazán (1851-1921), dentro da programación que a institución, herdeira da casa da escritora e custodia do seu arquivo e biblioteca, prevé desenvolver o ano que vén co gallo da conmemoración do centenario do seu pasamento.

A institución participa na organización do Congreso Internacional “Emilia Pardo Bazán, 100 anos despois”, que xuntará a especialistas e estudosos na obra da autora de prestixio internacional e vinculados a institucións de distintos países. As xornadas terán lugar na rúa Tabernas, 11 da Coruña, sede da RAG e da Casa-Museo Emilia Pardo Bazán.

O académico correspondente e catedrático emérito da USC José Manuel González Herrán dirixe o comité organizador do congreso, do que forman tamén parte a académica correspondente e profesora da Universidade da Coruña Olivia Rodríguez González, o profesor do Brooklyn College Alejandro Alonso Nogueira e o profesor da Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) Santiago Díaz Lage.

O encontro contará entre as persoas relatoras con Isabel Burdiel (Universitat de València), Ana Freire (UNED), Jo Labanyi (New York University), a académica de honra Marina Mayoral (Universidad Complutense), Ermitas Penas Varela (USC), Marisa Sotelo (Universitat de Barcelona) e Dolores Thion (Université de Pau).

O programa dará continuación aos simposios e congresos dedicados a Emilia Pardo Bazán e promovidos pola RAG que tiveron lugar na Coruña entre os anos 2004 e 2008. As sesións estarán abertas ao público previa inscrición e tamén poderán seguirse de maneira telemática. Os traballos presentados no congreso recolleranse posteriormente en La Tribuna. Cadernos de Estudos da Casa-Museo Emilia Pardo Bazán, que edita a Real Academia Galega.

Alén de xuntar a especialistas na vida e na obra de Emilia Pardo Bazán de prestixio internacional, o encontro contará cunha convocatoria aberta a investigadores en formación.