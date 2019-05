O alumno Adrián Álvarez Santos do CPI Cova Terreña (Baiona) ven de gañar o III Concurso Literario Infantil e Xuvenil

O alumno Adrián Álvarez Santos, de 4ºESO B, ven de gañar o III Concurso Literario Infantil e Xuvenil sobre a protección de datos convocado pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e polo Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG).

Onte tivo lugar o acto de entrega ao cal asistiu Juan José González Cid, Secretario do CPEIG, Policarpo Vilar, Conselleiro de Educación, a directora do centro, Isabel Martínez, así coma profesores, compañeiros e familia de Adrián Álvarez Santos, quen recibiu unha tablet coma premio do concurso e un libro de poemas de parte da Concellería de Educación do Concello de Baiona.

Asemade, o centro recibiu un robot educativo como premio e recoñecemento á súa participación.

Este é o traballo de Adrián Álvarez Santos que mereceu o recoñecemento polo seu traballo O mellor trobador do mundo, unha cantiga sobre a protección de datos: