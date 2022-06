O albergue municipal da Guarda amplía a súa atención aos peregrinos

No mes de maio 1.686 peregrinos realizaron o Camiño Portugués da Costa manténdose o noso camiño no 4º posto dos camiños a Santiago

O día 1 de xuño é a data escollida na que o albergue municipal da Guarda recupera a normalidade no seu funcionamento retirando as restricións que se mantiñan por responsabilidade ante a particularidade e sensibilidade deste servizo.

O albergue recibe peregrinos de todas as procedencias polo que se mantivo a cociña pechada e o aforo limitado ao 50% a pesar de que a Consellería de Sanidade foi aliviando progresivamente as restricións a este tipo de aloxamento. A Guarda, como vila turística, dispón doutros establecementos turístico estando a oferta de aloxamento en inverno e primavera asegurada.

A piques de comezar o verán volvese ao funcionamento normal do albergue para así acoller ao peregrinos que realicen a súa etapa de descanso na nosa vila. O albergue conta con 36 prazas distribuidoras en dúas habitacións e a cociña como espazo común.

Ademais de recuperar todas as prazas dispoñibles e de abrir de novo a cociña ampliase o horario de admisión ata ás 20:30h.

Segundo os datos da Oficina do Peregrino de Santiago no mes de maio recolleron a Compostela máis de 34.000 peregrinos e 1.686 realizaron o Camiño Portugués da Costa manténdose o noso camiño no 4º posto dos camiños a Santiago.