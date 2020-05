Nos peiraos de Bueu as nasas esperan a retomar a súa actividade na procura do polbo

A veda do polbo en Galicia comezou este venres e leste era o aspecto que presentaban onte os peiraos de Bueu e tamén o da parroquia de Beluso

As nasas permanecerán aquí durante os días que vai durar a veda do polbo, que lembramos rematará o 1 de xullo de 2020

AS NASAS E A PESCA SOSTIBLE

As nasas son un tipo de trampa que se utiliza en pesca artesanal do polbo, porque é ademais é sostible. O obxectivo non é capturar este animal arrastrando outros que se atopen con el. Pola contra, conséguese que acuda a certos cebos que colocamos nas trampas. Estas funcionan colocando un cebo -peixe-no interior.

Para construír estas trampas poden utilizarse botellas, embudes, cilindros ou conos por onde entra o animal e desde onde lle resulta difícil escapar posteriormente. É importante deseñar estas nasas engadindo pequenas vías de escape para que os animais máis pequenos teñan unha saída e non sexan capturados involuntariamente.

Aínda así, cando as nasas chegan ao barco, analízanse para comprobar se quedaron atrapados animais de pequeno tamaño ou aparecen outras especies mariñas que non nos interesaba capturar. Todos eles son devoltos ao mar vivos para non desperdiciar os recursos.

Así, evitando a pesca masiva e adaptando os mecanismos para a liberación dos animais máis pequenos, conseguimos manter a sustentabilidade nos océanos e non influír no curso da vida nos mesmos.

O POLBO

O polbo é un alimento moi prezado na gastronomía española e que, ademais, achega propiedades nutritivas e beneficios para a nosa saúde. Pero a elevada demanda deste molusco fai que, en ocasións, recórrase a unha pesca intensiva con técnicas pouco favorables para a sustentabilidade dos nosos océanos.

FESTA DO POLBO

Bueu celebra a mediados de agosto a súa tradicional festa do polbo. Durante 4 días, os visitantes podeN degustar as máis variadas receitas de polbo a prezos moi alcanzables, todo iso amenizado con música popular e danzas rexionais.