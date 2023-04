Nigrán súmase ao reto para tratar de aumentar nun 10% a reciclaxe de residuos

Únese á iniciativa de Ecoembes que se desenvolve do 1 de Abril ao 30 de Xuño co obxectivo de acadar este incremento respecto aos mesmos meses do ano pasado. De conseguilo, o premio serían 1.500 € para que o Concello os doe a unha causa social local

O Concello de Nigrán súmase á derradeira iniciativa de Ecoembes para aumentar a reciclaxe entre a veciñanza. A campaña, baixo o lema ‘Recicla e únete ao reto’, se desenvolve 1 de abril ao 30 de xuño e consiste en colaborar botando todos os envases lixeiros (latas, briks e plásticos) no contedor amarelo e, entre todos, conseguir incrementar nun 10% a reciclaxe destes residuos respecto aos mesmos meses do ano pasado. De acadar este obxectivo, o Concello gañaría un premio de 1.500 euros para doar a unha causa social local. Co obxectivo de difundir o reto, estase a distribuír diverso material promocional por todo o municipio.

No contedor amarelo débense depositar tódolos envases de plástico (botellas, briks, envases de produtos de limpeza ou hixiene, bolsas, terrinas, bandexas de cortiza branca, envoltorios de plástico…), envases metálicos (latas de conservas, de bebidas, bandexas de aluminio, aerosois, tapóns metálicos e tapas…) e tódolos envases tipo briks. Para que a reciclaxe sexa máis efectiva deben baleirarse ben e empregar as bolsas dos comercios para levalas ao contedor. Nunca se debe depositar no contedor amarelo roupa, vidro, cartón, orgánicos ou outros obxectos que non sexan envases.