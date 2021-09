Nigrán súmase ao Proxecto Ríos de Adega cunha limpeza preto da desembocadura do río Muiños

Voluntariado do Concello retirou onte preto de 200 kg de lixo de Praia América-Lourido dentro do proxecto ‘Libera 1m2 polas praias e mares’

O Concello de Nigrán súmase por séptimo ano consecutivo este domingo 26 de setembro á Limpeza Simultánea “Móllate polos ríos” coordinada por Adega nunha xornada de voluntariado ambiental e concienciación social que, neste caso, terá lugar no río Muíños desde as 18:00 horas. Os interesados deben inscribirse antes deste venres 24 de setembro ás 13:00 horas a través do formulario web www.nigran.es. O punto de encontro é o aparcamento da antiga escola de vela en Praia América ás 18:00 horas e a duración aproximada de 1,5 horas. Recoméndase levar roupa e calzado axeitado, luvas e auga. O Concello participa xunto a outras 50 localidades de toda Galicia e más de 65 entidades.

Os interesados nesta nova cita medioambiental deben anotarse a través da web do Concello como límite este venres ás 13:00 horas. O punto de encontro é o aparcamento da antiga escola de vela ás 18:00 horas

O Proxecto Ríos é un programa de Educación e Voluntariado Ambiental que ten a finalidade de dar a coñecer o importante papel dos cursos fluviais, amosar as súas problemáticas así como fomentar iniciativas que permitan á cidadanía o mantemento e a mellora dos ríos proporcionando as ferramentas que garantan a súa participación.

Retirada de 200 kg no proxecto ‘Libera 1m2 polas praias e mares’

Por outra banda, un total de 13 persoas coordinadas desde o Concello de Nigrán participaron este pasado domingo 19 de setembro no proxecto Libera ‘1m2 polas praias e mares’ cunha xornada de limpeza matinal ao carón do peirao de Lourido (Praia América). Ao longo de hora e media retiraron preto de 200 kg de lixo, aparecendo fundamentalmente, como é habitual, moitas botellas de plásticos, microplásticos, restos de material de pesca…