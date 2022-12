Nigrán programa para este Nadal máis dunha trintena de actividades para todos os públicos

Tras o primeiro Nadal sen restricións desde 2020, regresarán as rondallas, o concerto de corais, as probas deportivas, o teatro… e como novidade obradoiros e cine infantil e o 26 e 27, 28 e 29 de Decembro

O Concello de Nigrán ven de publicar na súa páxina web www.nigran.es (apartado ‘Próximos Eventos’) toda a súa programación de Nadal con máis dunha trintena de actividades para todos os públicos ás que se sumarán máis nos vindeiros días.

Tras dous anos con restricións sanitarias, o Concello retoma a programación habitual con rondallas, concerto de corais, teatro, eventos deportivos, mercado de inverno e, como novidade, obradoiros para cativos o 26 e 27 e cine infantil o 28 e 29 no Auditorio Municipal coas películas “Coco” e a “Viaxe de Chihiro”

Así, tras o acendido do mércores 7, o día 8 terá lugar no Auditorio o tradicional concerto de corais con todas as formacións do municipio, suspendido nos dous anos anteriores, e que como é tradicón, terá un fin solidario ao recadar alimentos non perecedoiros para o Banco Municipal de Alimentos. En canto a música, aínda que as ‘Rondallas’ son as protagonistas naturais desta época (con Certame de Rondallas do Val Miñor a mañá do domingo 18 na Ramallosa e percorrido por Nigrán a tarde do 24) tamén haberá concertos como o do grupo de acordeóns Tarataña o día 11.

O día 21 celebrarase o tradicional baile de maiores no Auditorio Municipal e o 22 o Concerto de acordeóns “Compás 21” no auditorio do Torreiro de priegue. Para o día 27 de decembro deifrutaremos do festival de música tradicional benéfico da agrupación de integración “Ardelume”.

As probas deportivas serán protagonistas neste Nadal coa estrea en Porto do Molle o sábado 11 do ‘II Trofeo Ciclocross Concello de Nigrán ZFV’ e do campionato galego de Kung-Fu o 17 no Pavillón Municipal. Os días 26 e 27 o Torneo do Clube Baloncesto Nigrán “Encesta un alimento” e como é tradición no fin de ano nigranés, o 31 será a xuntanza dos ‘Arroases’ para nadar nas augas de Panxón e pola tarde a carreira popular ‘San Silvestre’, ambas non competitivas. A isto súmanse os paseos saudables todos os sábados ata o 17 de decembro con inscrición previa en oficinaturismo@nigran.org.

O teatro estará presente cada semana; o sábado 10 con Tiruleque Teatro coa función ‘Soutelo Enterprises’; o 17 coa compañía ‘A Tequerreté Teatro’ representando ‘Confinad@s’, o 23 voltan a Nigrán ‘Fulano, Mengano e Citano’ e o 30 coa gala-aniversario do grupo nigranés ‘Teatro do Ar’.

A Fundación Igualarte levará a cabo un contacontos para crianzas de 5 a 8 anos o sábado 10 na Biblioteca Municipal ou un obradoiro para primeira infancia o día 17 para o cal é preciso inscribirse previamente en www.nigran.es . Ademais, ‘El Telefonillo’ continuará cos seus obradoiros de ‘O vaivén das historias’ cun obradoiro para avós e nenos o día 20 e 22, exposición do recadado do 4 ao 7 de Xaneiro e festa de xuntanza o día 7 a mediodía no Auditorio.

Igualmente, e como propio do Nadal, repetirase o ‘Mercado Bule Bule’ o 16, 17 e 18 na Praza Rosalía de Castro. E como non podería ser doutro xeito, os papanoeles moteiros non faltarán a súa cita o 16 de decembro, o apalpador visitará o día 16 A Ramallosa, Papá Noel o día 24 Chandebrito. Durante todo o Nadal a Oficina de turismo de A Ramallosa convertirase na “Casa de Chocolate” donde os 23 e 24 de cembro haberá actividades e estará Papa Noel recibindo aos máis cativos así como o 3 e 4 de xaneiro onde os paxes reais recolleran as cartas para os Reis Magos.

Finalmente o día 5 Nigrán recibirá As Súas Maxestades de Oriente cunha gran Cabalgata que sairá da praza do concello e rematará cuunha gran festa no Pavillón Municipal de Panxón.

O Nadal despedirase o sábado 7 de xaneiro co Concerto de Saxos de Redondela e o domingo 8 co concerto da Coral Novos Aires de Nigrán.

Toda a programación estará pendurada e actualizada na web www.nigran.es (Próximos Eventos).