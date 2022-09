Nigrán despide agosto co roteiro literario adicado a Domingo Villar ‘A praia dos afogados’

O obxectivo é recordar a figura do autor vigués a través desta famosa novela negra na que Nigrán xoga un papel moi destacado

O Concello de Nigrán despedirá o mes de agosto rendendo homenaxe ao ‘seu’ escritor Domingo Villar a través do roteiro literario ‘A praia dos afogados’, novela negra na que o municipio xoga un papel moi destacado. Os interesados deben presentarse o mércores 31 de agosto con roupa e calzado cómodo ás 19:00 horas na Praia da Madorra.

“Domingo Villar foi o noso mellor embaixador e queremos agradecerllo deste xeito a el e a todos os seus seguidores”, explica o alcalde, Juan González, quen incide en que non se trata da primeira vez que o Concello ofrece este roteiro (a derradeira no mes de Xullo) pero si a máis emotiva ao ter falecido o seu autor inesperadamente o pasado mes de Maio. Coma na anterior andaina, os lectores serán os protagonistas puidendo participar lendo pasaxes do libro. “Cremos que é a mellor homenaxe póstuma que podemos ofrecerlle: manterio vivo o seu legado cultural en Nigrán a través da súa obra”, resume González.

Os asistentes descubrirán e coñecerán os lugares nos que transcorre a trama do libro ‘A Praia dos Afogados’. Por iso se iniciará na Praia da Madorra, onde aparece o corpo sen vida de Xoán Castelo ‘O Rubio’, continuará no porto pesqueiro para coñecer un pouco a vida dos homes do mar, as embarcacións e edificios dos que Villar fai alusión no seu libro, e posteriormente, e tal como fixo Leo Caldas, os asistentes camiñarán ata o Templo Votivo do Mar, desde onde se dirixirán ao lugar onde aparece a barca afundida de Castelo, aos pés do Faro de Punta Lameda.

“Durante todo o roteiro iremos lendo pasaxes do libro, onde animaremos aos interesados a participar destas lecturas, vinculándoas a diferentes episodios, pero sobre todo, renderemos unha pequena homenaxe á memoria de Domingo Villar, asiduo visitante e persoa moi querida no noso Concello e que tanto promocionou nesta novela”, explica Rosa Leiro, a técnica de Turismo do Concello que elaborou a andaina e quen a guiará.