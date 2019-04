Nigrán celebra a súa primeira Gala do Deporte con premiados de múltiples disciplinas

As mencións especiais serán para os ex atletas Loli García e Javier Álvarez , os presidentes históricos do Racing Vilariño e Priegue, e os antigos clubes de balonmán e badminton de Nigrán

O Concello de Nigrán celebra este sábado ás 20:00 horas no Auditorio Municipal a súa primeira ‘Gala do Deporte’, na que se premiarán a 40 deportistas de todo o municipio que son referente en diferentes disciplinas. Trátase dun evento aberto ao público e no que, ao finalizar o mesmo, terá lugar a actuación do grupo miñorano The Mirror con temas propios de funk, rock ou soul.

O nome dos premiados non se desvelará ata o propio momento da Gala, pero o Concello sí desexa dar a coñecer xa as seis mencións especiais coas que homenaxeará a persoas retiradas ou clubes extintos que marcaron a vida deportiva do municipio. Así, renderase tributo aos dous históricos presidentes dos clubes de fútbol Racing Vilariño e Priegue Club de Fútbol, Jorge Souto e Odilo Dosil, respectivamente; aos atletas Javier Álvarez e Loli García, el olímpico en México 68 e Munich 72 e ela campioa de diferentes títulos nacionais e europeos e bronce en 5.000 metros nos Mundiais de Búfalo 1995. Ademais, nas mencións especiais a clubes xa desparecidos figuran o Club Dunas de Balonmán, fundado en 1974 por Pepe Villar con participación en diferentes campionatos galegos e diversos trofeos acadados; e o Club Badminton Nigrán, que durante 12 anos proporcionou xogadores á selección española e galega.

“Será unha Gala na que homenaxear aos nosos deportistas e darlles a visibilidade que merecen, xa que moitos deles practican disciplinas moi pouco recoñecidas, ademais de existir unha fenda de xénero cando se trata de mulleres deportistas”, explica o alcalde, Juan González.