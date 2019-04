Valença quere ser máis amiga do medio ambiente e gaña unha nova ciclovía urbana

Unha nova rede de ciclovías vai nacer na cidade de Valença, con 2800 metros e un investimento previsíbel de 636 mil euros.

A obra avanzará, aínda, ao longo de 2019 e terá un prazo de execución dun ano. Valença quere máis bicicletas, máis saúde e menos CO2 na cidade.

Aproximar a Fortaleza á Área Central

O novo percorrido ciclável ligará as Portas do Sol, na Fortaleza de Valença, ao Centro Coordenadorr de Transportes, á Estación dos Camiños de Ferro / praza de taxis, ao Centro de Interpretación da Ecopista do Río Miño e á ESCE – Escola Superior de Ciencias Empresariais. A obra decorre no ámbito do Plano de Mobilidade Urbana Sustentábel de Valença e pretende crear un corredor ciclável ligando o centro histórico, coa área central da cidade e os principais puntos de fluxo de mobilidade da cidade.

Avenida dos Combatentes

Requalificada No ámbito desta intervención a avenida dos Combatentes da gran Guerra ( Av. Cristelo) será completamente requalificada, en toda a súa extensión, desde a avenida de España até á Fortaleza. A nova avenida alén do percorrido ciclável, terá nova e mellor iluminación, un piso máis confortável e con mellor enquadramento urbanístico e arborização nova.

Ponte Pedonal da Ponte

Seca Na Ponte Seca, será construida unha nova ponte pedonal e ciclável, con estrutura metálica, xunto á ponte actual, de modo a permitir a pasaxe do corredor ciclável. Unha intervención que resolverá un problema antigo da conexión da cidade á parte norte da Ecopista do Río Miño.

Cidade Máis Amiga do Ambiente

A obra ten por grande obxectivo ofrecer unha rede atrativa e suxeita de mobilidade urbana que incentive o uso de medios de transporte máis saudábeis e amigos do ambiente. Unha aposta clara en tornar a cidade ambientalmente máis sustentábel e mellor para vivir, visitar e investir. A obra do Concello de Valença será financiada polo programa Norte 2020.