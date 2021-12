O mosteiro da Visitación das Salesas Reais foi proxectado en 1942 polo arquitecto Antonio Palacios e está situado no barrio vigués da Calzada de Teis, próximo á rúa Sanjurjo Badía.

O edificio é de estilo rexionalista cun certo aire medieval no que se empregan os sistemas construtivos tradicionais galegos. Antonio Palacios reflicte neste edificio a súa experiencia construtiva xa que é autor tamén doutras edificacións emblemáticas como o templo Votivo do Mar na localidade próxima de Panxón ou da actual sede do Concello do Porriño, aínda que neste caso o edificio presenta unha maior monumentalidade.

Este pavillón é a única edificación rematada da ambiciosa proposta que o arquitecto porriñés Antonio Palacios bosquexa en 1942 para este mosteiro

O proxecto inicial constaba dun gran patio en torno ao cal se dispuñan varios pavillóns e completándose o conxunto cunha monumental igrexa bendicida en 1945 aínda que finalmente só se construíu o primeiro pavillón.

O interesante é o tratamento que se lle dá ás fachadas de pedra, realizadas en cachotaría bruta, sen labra. Supón a culminación dun primitivismo expresivo que se caracteriza polo emprego de bloques de granito sen tallar e pola incorporación de referencias formais do medievo. Esta técnica dálle un aspecto rudo, a excepción dos contrafortes, recercados de vans e doelas. Estes últimos son labrados, e lisos, sobresaíndo do resto do conxunto. Unha arquitectura de autor que leva o selo inconfundible da orixinalidad de Palacios.