Monte Real Club de Yates e Concello de Baiona impulsan a campaña “Baiona en limpo” de limpeza de fondos mariños

Un grupo de entre 15 e 20 mergulladores mergullaranse este sábado na dársena do club para retirar todos os residuos que poida haber depositados baixa a auga

O Monte Real Club de Yates e o concello de Baiona poñen en marcha esta fin de semana o programa “Baiona en limpo”, unha campaña de limpeza de fondos mariños que ten como principal obxectivo retirar todos os residuos que poida haber depositados baixa a auga. O vindeiro sábado, día 27, un grupo de entre 15 e 20 mergulladores profesionais do centro de mergullo BaySub, dirixido por David Hidalgo, mergullaranse na dársena do club para executar a primeira actuación dunha campaña que posteriormente se estenderá a outras zonas da baía de Baiona.

Ademais de limpar os fondos mariños, o programa “Baiona en limpo” busca chamar a atención sobre a necesidade de protexer o mundo subacuático, algo no que incidiu o presidente do Monte Real Club de Yates, José Luis Álvarez. “Buscamos concienciar á sociedade da importancia e a necesidade de conservar e manter limpos os océanos, como unha forma de gozar -dixo- do privilexio que supón vivir nun lugar aberto ao mar e para educar, concienciar e deixar un bo legado ás futuras xeracións”.

Neste sentido, pensando no futuro do planeta, o club tratará de involucrar tamén aos máis pequenos na campaña de recollida de residuos. Así, de forma paralela á actuación dos submarinistas baixo o mar, alumnos de diferentes colexios de Baiona e alumnos da Escola de Vela do Monte Real ocuparanse de recoller o lixo das praias que rodean ao club. Neste proceso poderán colaborar tamén todas aquelas persoas que o desexen, sexan ou non veciños de Baiona.

Por mar e por terra, o obxectivo é deixar a zona impecable e chamar a atención sobre a necesidade de ser coidadosos co medioambiente, protexendo o mar e os fondos mariños. Facer un uso responsable dos materiais contaminantes que empregamos, eliminar os desfeitos no seu lugar correspondente, reducir o uso de plásticos, reutilizalos ou reciclalos, ou non deixar lixo nas praias son algunhas das moitas accións que todos podemos adoptar facilmente no noso día a día polo ben do planeta.

“Todos debemos colaborar man a man –dixo o presidente do Monte Real– porque o mar non entende nin de idades, nin de condicións nin de cores políticas”. Proba diso foi a presenza, na presentación da campaña, de representantes do concello de Baiona, a deputación de Pontevedra e a Xunta de Galicia.

“Portos de Galicia -asegurou a presidenta do ente, Susana Lenguas- está plenamente envorcado co desenvolvemento sostible dos portos, que deben ser motores económicos da súa contorna -dixo-, pero sendo cento por cento respectuosos con el. Por iso centramos esforzos en accións de sustentabilidade e limpeza como esta”.

Por parte da Deputación de Pontevedra, a deputada de medio ambiente, Iria Lamas, agradeceu ao concello de Baiona e ao Monte Real a posta en marcha desta acción que supón, dixo, “un impulso para coidar os portos, que son á vez turismo e economía, dous piares básicos para a nosa sociedade, que debe estar concienciada co coidado ambiental”.

A actividade dará comezo sobre as once da mañá e está previsto que finalice ao redor de únaa da tarde. Unha vez recuperados os residuos do fondo do mar, estes colocaranse sobre uns mostradores do Monte Real para que todo o mundo poida velos e farase un rexistro de todo o extraído. Ademais, por cada quilo de lixo que se recolla, o club de iates doará un quilo de alimentos á ONG Axuda ao Mundo Necesitado, que preside e coordina Juani Alonso.

Na presentación oficial da campaña tamén estiveron presentes a patroa maior da confraría de pescadores de Baiona, Susana González e o alcalde de Baiona, Carlos Gómez, quen dixo que desde o concello “traballamos a diario na concienciación da sociedade para lograr un espazo máis sostible e leste é un paso máis neste camiño”. “É importante -dixo o rexedor- que a campaña chegue a canta máis xente mellor para que todos conciencíense da importancia de coidar o noso mar”.

INICIATIVAS ANTERIORES

Esta non é a primeira vez que o Monte Real Club de Yates pon en marcha unha iniciativa de coidado e protección do medio ambiente. Cada ano, os alumnos da súa Escola de Vela participan en xornadas puntuais de recollida de lixo nas praias. O club organizou tamén un taller de sensibilización ambiental sobre o impacto do plástico no medio mariño no que participaron nenos e nenas de colexios de Baiona; e un grupo de alumnos da Escola de Vela Adaptada para persoas con diversidade funcional plantaron 200 carballos autóctonos nun terreo que quedara calcinado na vaga de incendios de 2017. Ademais, o Monte Real trouxo á dobre campioa olímpica de vela e presidenta da Fundación Ecomar, Theresa Zabell, para dar unha charla sobre prácticas sostibles e de protección do medio ambiente a través do deporte.

BANDEIRA AZUL

Cabe apuntar tamén que no club baionés ondea de forma ininterrompida desde hai anos a bandeira azul, distintivo que recoñece o coidado ambiental das infraestruturas, a calidade das augas e a excelencia dos servizos náuticos do Monte Real. É un dos 5 portos deportivos da provincia de Pontevedra que ostentan este recoñecemento.