Mariscal volve formar parte do xurado da Bienal Internacional de Cartelismo – Concurso Francisco Mantecón

Pintor, deseñador, debuxante de cómics… Javier Mariscal tesoura unha longa e diversa traxectoria artística con múltiples recoñecementos, como o Premio Nacional de Deseño

Pasados dous anos da última edición, e non podéndoo facer este ano, polas excepcioinales circunstancias que vivimos a nivel mundial, a adega galega presenta unha nova convocatoria deste certame de carteis, que se celebrará no 2022.

Considerado como un dos máis prestixiosos a nivel internacional. Desde que comezou a súa andaina en 2002, o concurso contou coa participación de deseñadores gráficos e ilustradores de 96 países diferentes – Rusia, China, Italia. . .- que enviaron nada menos que 17.000 carteis.

Terras Gauda volve facer un chamamento a artistas de todo o mundo para que participen nunha nova edición da Bienal Internacional de Diseño Terras Gauda – Concurso Francisco Mantecón

Premios de Deseño de Cartelismo Publicitario “Francisco Mantecón”

Os Premios de Deseño de Cartelismo Publicitario “Francisco Mantecón” queren ser unha homenaxe ao home, ao amigo entrañable e ao irrepetible creador e artista que alumou co seu talento e singular mestría, todo o que tivo algo que ver coa imaxe en Bodegas Terras Gauda desde o seu nacemento.

Pretenden tamén, desde o profundo respecto á súa obra, abrir horizontes de futuro para novos creadores. Francisco Mantecón naceu en Vigo, no ano 1948. Desde a súa licenciatura en Belas Artes, na Escola San Jorge de Barcelona, participou en máis de 100 exposicións individuais e colectivas, desenvolvendo unha intensa actividade docente e creativa. Formou parte do grupo “Atlántida” e outros movementos vangardistas. A súa obsesión polo perfeccionismo no fondo e a forma, desde a cultura, a creatividade e o talento, levárono a ser un referente indiscutible no mundo da plástica e do deseño gráfico en Galicia.