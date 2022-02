Marín reduce as actividades do Entroido á fin de semana

Este Entroido en Marín será, de novo, moi diferente ao habitual. Dada a situación de dó que atravesa a vila, o Concello decide que o Entroido reducirá as súas actividades para os días da fin de semana e centrarase sobre todo nos máis pequenos da casa

Tal e como explicaron fontes municipais, a decoración que estaba prevista para a fachada do Concello trasládase ao Parque Eguren e mantense o Palco da Música, pero non se colocarán ata a fin de semana.

Por outra banda, a celebración da actividade festiva infantil que está prevista para o sábado trasládase da Alameda ao Parque Eguren. No que respecta ás actividades relacionadas con Enterro da Sardiña, foron suspendidas polo Ateneo Santa Cecilia.

Exposición no Museo Torres

Ademais, o museo xa alberga a exposición do Entroido tradicional de Ourense. Cigarróns e o Castrón Meco, figura emblemática do Entroido de Rebordondo, son os protagonistas dunha mostra chea de imaxes e de traxes para coñecer a tradición ourensá, onde o Entroido vívese dun xeito moito máis intenso.

A mostra poderá visitarse até o 13 de marzo.