Mar difunde a oferta marítimo-pesqueira dos seus centros formativos cunhas xornadas de portas abertas

A Consellería do Mar realiza unhas novas xornadas de portas abertas nos seus centros para potenciar e divulgar a súa oferta formativa no eido marítimo-pesqueiro e amosar as súas instalacións a futuros alumnos e alumnas.

A iniciativa levarase a cabo mañá 24 de abril e o xoves 25 de abril tanto na Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ribeira como na de Ferrol e no Instituto Galego de Formación en Acuicultura (Igafa). Mentres, no Instituto Politécnico Marítimo-Pesqueiro do Atlántico de Vigo as xornadas de portas abertas celebraranse en maio.

Na Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ribeira a xornada de portas abertas iniciarase ás 09,00 horas de mañá cunha charla informativa sobre as ensinanzas que se imparten no centro e as saídas profesionais dos distintos cursos. O programa tamén inclúe a conferencia A seguridade social do mar: requisitos e incidencias, impartida ás 11,00 horas por un especialista en medicina do Instituto Social da Mariña. Ademais haberá visitas guiadas polo centro e sesións de demostración dos simuladores de ponte e máquinas ata as 14,00 horas.

A xornada do xoves no centro de Ribeira tamén será en horario de 09,00 a 14,00 horas e incluirá visitas guiadas polas instalacións do centro, charlas informativas sobre a súa oferta formativa e sesións de demostración nos distintos simuladores.

No caso da Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ferrol as actividades desenvolveranse tamén en horario de mañá e incluirán unha charla informativa sobre a oferta formativa do centro así como as súas saídas laborais e os cursos e títulos de especialidade marítima. O programa tamén inclúe a visita ás instalacións, desde talleres ata simuladores, aulas, residencia e demostración no simulador de navegación. A xornada de mañá está dirixida a educadores e orientadores dos institutos do ámbito de influencia do centro ferrolán e a do xoves ás asociacións de profesionais e autoridades. Nese segundo día os alumnos de ciclos formativos visitarán ademais o Museo de Historia Natural.

O Igafa, pola súa banda, celebra mañá xornada de portas abertas en horario de 10,00 a 14,00 e de 16,00 a 18,00 horas e o xoves de 10,00 a 14,00 horas. Os asistentes serán recibidos polos membros do equipo directivo e posteriormente farán un percorrido polas instalacións do centro acompañados polo profesorado. Durante esa visita coñecerán os equipamentos cos que conta o instituto para a formación do alumnado dos ciclos de acuicultura e mergullo e recibirán información detallada da formación que imparte.

Por último, as instalacións do Instituto Politécnico Marítimo-Pesqueiro do Atlántico de Vigo, centro de referencia nacional de pesca e navegación, poderán visitarse na primeira semana de xuño nunhas xornadas nas que os participantes poderán coñecer a formación que ofrece e os equipamentos cos que conta para impartila.