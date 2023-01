Máis dun centenar de axentes de Policía Local inician o Camiño de Santiago dende O Porriño

114 axentes da décimo cuarta promoción de Policías Locais da AGASP iniciaron na Vila do Louro a súa peregrinación a Santiago de Compostela

Máis dun centenar de axentes da Policía Local iniciaron o Camiño de Santiago dende O Porriño. Trátase dos alumnos e alumnas da décimo cuarta promoción de Policías Locais da Academia Galega de Seguridade Pública que, acompañados por profesores e a Xefa de Estudos da AGASP, Mónica Castro, completan o seu plan formativo con esta actividade.

O Alcalde do Porriño, Alejandro Lorenzo, e o Inspector Xefe da Policía Local, Daniel Rodríguez, desexaron aos peregrinos/as un bo camiño. “É un pracer tervos hoxe no Porriño, o mellor punto de inicio para unha experiencia como a que ides a vivir, que de seguro lembraredes sempre”, apuntou o rexedor, “Agardo que a disfrutedes ao máximo e que á volta, cando vos incorporedes como policías locais nos vosos respectivos concellos, sigades disfrutando e amando o voso traballo”.

Axentes da Policía Local do Porriño encargáronse de selar as credenciais que, unha vez completadas todas as etapas, darán paso á obtención da “Compostela” que acredita que completaron o Camiño coa súa chegada á Catedral de Santiago de Compostela.