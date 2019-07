Máis de 300 bailaríns participarán este venres no Festival de Danza de Gondomar

Un ano máis as tres escolas de danza de Gondomar aúnan esforzos e poñerán sobre o escenario as súas mellores coreografías. Espectáculo de luz e cor no que os alumnos e alumnas destes centros darán a coñecer as súas mellores habilidades que, en moitos casos, fixéronlles merecedores de distintos galardóns en festivais nacionais e internacionais.

Converteuse nunha cita ineludible todos os veráns e co Festival de Danza, a Concellería de Cultura, pon en marcha a súa programación de verán. Sobre o escenario, este sábado 19 de xullo, os alumnos das escolas L’ Dancia, a Asociación de Danza de Gondomar, e a escola de baile “Paradela”, a máis antiga do municipio con máis de 40 anos no seu haber.

“Este festival é moi importante para todos nós, porque é o que facemos en casa. Para os nosos mozos e mozas é como o seu final de curso no que bailan todo e dano todo”, afirma Diana González, profesora da escola Paradela. Idea coa que coincide Gabi Vázquez, un dos seis docentes da Asociación de Danza de Gondomar, que afirma que “aquí hai moito talento, temos moitos de críos que queren formarse en distintas disciplinas e implícanse moitísimo”.

Pola súa banda Lorena Benítez, directora de L’ Danzia, aposta claramente polos valores que o baile transmite aos máis pequenos, e non tan pequenos, e non ten dúbida á hora de afirmar “que hai unha boa canteira na nosa localidade”, como proba o feito de que alumnos da súa escola fixésense este ano con premios no certame Vigo Portei.

O Festival de Danza, que se celebrará no Parque dás Ánimas, dará o pistoletazo inicial ao programa cultural previsto para o verán, que contará, entre outras actividades, coa presenza dos artistas, Tania Fuegho, Rubén de Lis, Urbano Cabrera ou a agrupación Son de Seu.

Unha programación deseñada pensando en todas as idades, polo que non faltarán as citas familiares co cinema ao aire libre, monólogos ou festas temáticas, como a Holi Party que encherá de cor as pistas de As Cercas o próximo 16 de agosto.