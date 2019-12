Máis de 30 actividades no Nadal de Salceda

A Casa da Cultura Castelao acolleu esta mañá a presentación da programación de Nadal do Concello de Salceda, que traerá máis dunha trintena de actividades para tódolos públicos ao longo dun mes.

O “pequeno circo de Nadal” será sen dúbida o prato forte da programación, cunha carpa na Praza do Concello que ao longo de tres días se convertirá nun espazo simbólico compartido no que vivir unha experiencia de Nadal, tal e como o definiu Nelson Quinteiro, director artístico do proxecto. O pequeño circo acollerá actividades diversas con zonas de lecer nas que a rapazada poderá debuxar, pintar, facer manualidades, maquillarse, etc, pero tamén cunha zona de espectáculo pola que pasarán contacontos, concertos como o de Pakolas, baile, xogos e un sinfín de actividades para toda a familia. Ademais unha parella de Apalpador e Apalpadora xigantes percorrerán cada día as rúas da vila, acompañados polos apalpadoriños que porán a parte musical, con panxoliñas, cantos de reises e música tradicional en xeral.

Pero o pequeno circo de Nadal non será a única actividade destas festas, que se completan con citas ineludibles como o Certame de panxoliñas ou o concerto de Nadal da banda de Salceda, ou a xa tradicional San Silvestre solidaria que o 27 de decembro prevé acoller a máis de 700 participantes nunha das citas deportivas máis multitudinarias do municipio.

Outra cita que sen dúbida atraerá a centos de persoas será unha nova edición da xuntanza de ranchos de reis, que cada unha das veces que se ven celebrando no municipio está a resultar de gran éxito, polo que se prevé que tamén nesta ocasión sexa un acto multitudinario.

Tamén o comercio local participa nestas datas coa participación no concurso de escaparates organizado dende o Concello. A veciñanza será a encargada de elexir o establecemento ganador, para o que poderá votar na urna que se instalará na Casa da Cultura Castelao entre o 23 de decembro e o 3 de xaneiro.

A programación de Nadal remata o 5 de xaneiro coa xa tradicional Cabalgata dos Reis Magos, que un ano máis correrá a cargo de diversas asociacións da vila, e que repartirá centos de quilos de caramelos sen glute entre o público.

Alex Rodríguez, Concelleiro de Cultura, Verónica Tourón, Concelleira de Comercio, e Loli Castiñeira, Alcaldesa de Salceda, definiron o Nadal de Salceda como un Nadal especial e diferente, froito do traballo en equipo e sobre todo da transversalidade das diferentes áreas, na busca do mellor resultado para tódolos públicos.

Loli Castiñeira: “Salceda ten máis de 1600 nenos e nenas, e sen dúbida a infancia ten que ser a grande protagonista destas festas. O excepcional dinamismo do noso Concello refléxase tamén no Nadal, polo que queremos convidar a toda a veciñanza a participar nos diferentes actos programados e a desfrutar con nós deste Nadal tan especial”.