Máis de 120 nadadores participarán na terceira proba da Tripla Coroa Illas Atlánticas, entre Ons e Combarro

Todo a punto para disputar, este sábado, a competición de 23 km de distancia, unha das travesías a nado máis duras de Europa

Máis de 120 nadadores participarán na terceira proba da Tripla Coroa Illas Atlánticas, que se disputará o vindeiro sábado 4 de setembro entre a illa de Ons e Combarro cun percorrido de 23 quilómetros. Do total de participantes, 105 son homes e 16 mulleres entre 20 e 73 anos, procedentes de Portugal, México e 13 Comunidades Autónomas (Galicia, Madrid, Cataluña, Castela-A Mancha, Castela-León, Asturias, País Vasco, Comunidade Valenciana, Estremadura, Andalucía, Canarias, Aragón e Navarra). O nadador máis novo é o cordobés Álvaro Ruiz Tabares (20 anos) e a de máis idade, o vigués Manuel Antonio Rodríguez Yáñez (73 anos). A saída estará situada na praia de Area dúas Cans, na illa de Ons, e a chegada na praza dá Chousa, en Combarro.

Ao acto de presentación, que tivo lugar esta mañá na praza dá Chousa asistiron o alcalde de Poio, Luciano Sobral; a Directora Xeral de Patrimonio Natural, Belén María do Campo; a concelleira de Deportes de Poio, Marga Caldas; o Deputado provincial de Deportes, Gorka Gómez Díaz; a directora da oficina de Abanca de Campelo, Ana Ansín Díaz, e a directora da organización da proba, Beatriz Alvariño, entre outros invitados.

Durante a súa intervención, a directora da proba, Beatriz Alvariño, destacou o amplo dispositivo de seguridade que se despregará durante a proba baixo a coordinación do contramaestre do Real Club Náutico de Sanxenxo, Carlos Agra. Na travesía a nado participarán 4 concellos (Poio, Marín, Bueu e Sanxenxo), 33 embarcacións, 2 médicos, 4 enfermeiros, 4 técnicos en emerxencias sanitarias, 20 socorristas, unha ambulancia medicalizada en Combarro e máis de 200 persoas colaborando tanto en terra como en mar. Tamén acompañarán aos nadadores 43 kayakistas, motos acuáticas e 10 pádel surf a partir do Real Club Náutico de Sanxenxo.

PROTOCOLO SANITARIO

Durante a proba aplicarase un estrito protocolo sanitario para evitar contagios e contarase co apoio da asociación Vodea con máis de 30 voluntarios, que velará polo cumprimento das medidas de seguridade: uso da máscara, distancia social e desinfección de mans. A organización repartirá máis de 300 máscaras a nadadores, voluntarios e kayakistas e obrigará ao seu uso na recollida dos dorsais, charla técnica, traslado en barco ata a saída e a chegada a meta.

Un total de 85 nadadores aspiran a completar a segunda edición e sumar 57 km en tres anos. 16 deportistas, entre elas unha muller, poderían conseguir dúas edicións seguidas

A proba será agrupada ata o quilómetro 12, á altura do Real Club Náutico de Sanxenxo, e, a partir deste punto, a travesía será de nado libre para todos os participantes ata a meta.

No caso de que as condicións meteorolóxicas non permitisen a saída desde Ons, a organización ten previsto un percorrido alternativo de 16 km con saída desde a praia de Baltar, en Portonovo, e chegada na praza dá Chousa, en Combarro.

Durante a travesía estableceranse 5 controis de paso e avituallamiento cada 4 quilómetros de obrigado paso para todos os participantes onde poderán comer (froita, xeles e barritas enerxéticas) e beber para repoñerse do esforzo. As embarcacións destes controis de paso serán barcos tradicionais da ría de Pontevedra. Ademais colocaranse varias boias de sinalización durante o percorrido.

A organización estableceu un corte de tempo no quilómetro 16 de 6 horas e os nadadores deberán chegar a Combarro como hora límite ás 18:30. En caso contrario será subidos ás embarcacións de apoio.

O obxectivo: 57 km en tres anos

A Tripla Coroa Illas Atlánticas. 57km a nado (www.triplecoronaillasatlanticas.com) é unha competición con tres probas de natación de 15, 19 e 23 km de distancia –esta última unha das máis duras de España– que se disputan nas rías de Vigo, Arousa e Pontevedra, entre 2018 e 2021, cun total de 57 km en tres anos. Cada unha das tres travesías sae dunha illa do Parque Nacional: Cíes, Sálvora e Ons, respectivamente.

O perfil medio do nadador é o dun experimentado deportista que está afeito nadar travesías de longa distancia (máis de 10 km), e que conta cun excelente estado físico e forza mental para afrontar un reto destas características. Vento en contra, correntes, ondada, baixas temperaturas na auga e a dureza do océano aberto serán algúns dos elementos adversos aos que terán que enfrontarse os participantes na travesía.

Entrega de trofeos no Mosteiro de Poio

Para coroar a segunda edición da Tripla Coroa Illas Atlánticas está prevista unha cea coa entrega de premios no Mosteiro de Poio o sábado a partir das 21:00 horas, con limitación de aforo. Ademais, celebrarase un sorteo de agasallos cedidos polas firmas patrocinadoras e colaboradoras.