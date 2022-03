Liberan ao mar polbos nados en catividade e salvaxes para estudar o seu comportamento

Un equipo do Consello Superior de Investigacións Científicas monitorará a estes exemplares co obxectivo de estudar na natureza algúns dos principais pescozos de botella que impiden a crianza integral deste animal

O Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC), a través do Instituto de Investigacións Mariñas ( IIM-CSIC), seguirá durante os próximos meses o comportamento e movementos no Parque Nacional dás Illas Atlánticas de Galicia ( PNIAG) de dous exemplares de polbos liberados no arquipélago das Illas Cíes −uno eclosionado en catividade e outro salvaxe−, ambos con emisores acústicos para a súa localización baixo a auga.

A acción é unha das tarefas contempladas no proxecto de investigación “Ecoloxía do polbo común na natureza: resolver as súas incógnitas ecolóxicas para obter unha ordenación pesqueira e unha acuicultura sostibles ( ECOSUMA)”, que se iniciou en 2020 e concluirá en 2023, e que está financiado polo Plan Estatal.

Este proxecto está liderado polo grupo de Ecoloxía e Biodiversidade Mariña do IIM e conta coa participación de Anxo González, Santiago Pascual, Alex Alonso e Gonzalo Mucientes, Ana Moreno do Instituto Portugués as Pescas e dá Atmosfera, Álvaro Roura do Grupo Profand e persoal técnico do CSIC e de empresas colaboradoras.

Os investigadores estudarán as relacións tróficas do polbo común nas dúas fases críticas que producen unha gran mortalidade en condicións de cativerio: antes do asentamento e despois de leste

“Con esta acción pretendemos estudar a ecoloxía espacial de polbos xuvenís e adultos. Para iso, transportamos dous exemplares que foron liberados durante inmersións de mostraxe e en condicións controladas. Previamente, marcáronse mediante a colocación dun emisor acústico sobre un soporte específico situado na zona anterior do manto −parte que se sitúa por encima da cabeza do molusco e que encerra todos os seus órganos internos−. É a primeira vez que se aplica esta metodoloxía no polbo común, aínda que se ten constancia de intentos anteriores”, explican Anxo González e Santiago Pascual, investigadores principais do proxecto ECOSUMA.

“Ao redor de verán, esperamos obter os primeiros datos sobre o comportamento individual, uso do espazo e patróns de movemento destes dous exemplares de polbo marcados”, engaden.

Unha vez validado este sistema de marcado acústico aplicarase a mesma metodoloxía a outros exemplares salvaxes durante o verán. Por outra banda, os científicos investigarán durante os próximos meses as relacións tróficas do polbo común nas dúas fases críticas que producen unha gran mortalidade en condicións de cativerio, os exemplares de polbo que viven a súa última fase previa antes do asentamento e os recentemente asentados ao fondo.

“Estas actividades, xunto co coñecemento das condicións ambientais que rexen todo o seu ciclo de vida, permitirán avanzar cara a un enfoque ecosistémico para o manexo deste importante recurso”, comenta González.

O proxecto ECOSUMA

“A escala global, está a traballarse desde 1960 na crianza integral de especies de cefalópodos, entre as que destaca o polbo, nun contexto marcado por dous grandes factores que afectan á produtividade de recursos mariños: o cambio climático e a sobrepesca”, apuntan os científicos.

O grupo de Ecoloxía e Biodiversidade Mariña liderou durante as dúas últimas décadas varios proxectos multidisciplinares que destacaron a importancia dos marcos meteorolóxicos, físicos e biogeoquímicos na ecoloxía das paralarvas −cefalópodos novos que se atopan nas fases planctónicas intermedias desde a súa eclosión ata que se converten en subadultos− nunha zona pesqueira importante (caladoiro das Illas Cíes, fronte á ría de Vigo). Ademais, actualmente colabora co Grupo Profand para avanzar no cultivo integral de polbo.

“Os principais pescozos de botella na crianza integral do polbo ata o momento pasan pola ecoloxía da fase larvaria e o asentamento ao fondo mariño das larvas. Por iso, é clave profundar na natureza da ecoloxía do estadio larvario, os xuvenís pre e post asentamento e as relacións tróficas durante estas fases, vinculando devanditos factores cos oceanográficos que inciden no ciclo de vida deste cefalópodo”, indican os expertos.

Neste contexto, o proxecto ECOSUMA ten como obxectivo indagar en varios aspectos do ciclo de vida das paralarvas silvestres de cefalópodos que deben resolverse para mellorar e aumentar as posibilidades de chegar a un cultivo integral da especie, en concreto, nos relacionados coas fases silvestres previas ao asentamento ao fondo mariño e xuvenil, practicamente descoñecidas ata o momento.