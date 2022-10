‘La palabra maldita’ e ‘A diente de perro’ álzanse cos premios do VII Festival de Cine Inclusivo de Vigo

Nas curtas os premios recaeron en ‘Tatuados nos ollos levamos o pouso’ e ‘Sorda’.

Despois de cinco días de cine para todos os públicos o VII Festival de Cine Inclusivo chegou ao seu fin. O festival englobou 47 proxeccións divididas en diferentes sesións, todas ellas de acceso libre e moitas subtituladas e audioescritas para favorecer que todas as persoas poidan gozar do sétimo arte. O público encheu as sesións, do último día, no Museo Marco e no Auditorio do Concello, nas que puideron gozar dunha sesión de animación para a cativada, unha mostra pola igualdade e como colofón a sesión de curtas de ficción.

Ao finalizar as proxección tivo lugar a gala de clausura e entraga dos premios no Auditorio do Concello. ‘A diente de perro’ de Jose Luis Estaño álzase co premio ao mellor filme de ficción, o xurado destacou o traballo de realización e montaxe do filme así como a creación duns personaxes estimulantes. No apartado de longas documentais, a gañadora é ‘La palabra maldita’ de Javier Álvarez Solís “por tratar un tema tabú como o do sucidio para que sexa entendido socialmente”; aínda que nesta categoría o xurado quixo tamén facer unha mención especial ao documental vigués ‘Alborada’, realizado polo 40 aniversario da asociación.

A galega Diana Toucedo recibe o premio a mellor curta documental ‘Tatuados nos ollos levamos no pouso’, no que retrata o traballo das mariscadoras. No apartado de ficción o xurado otorgou o galardón a ´Sorda’ pola súa orixinalidade, e ‘36’ consegue mención especial por “consiguir facernos ver que os prexuizos poden dominarnos”. O premio CREA á mellor dirección foi para Santiago Requejo que na súa curtametraxe ‘Votamos’ “conseguiu coordinar aos actores nun traballo coral sen estridencias”. Por último, no concurso online de webseries os internatutas decidiron que ‘Spiderman e eu’ de Manuel Villar Paniagua leve o primeiro premio cun 57% dos votos recibidos.

A Asociación Galega Audiovisual Inclusiva (AGAIN) organiza o VI Festival Internacional de Cine Inclusivo de Vigo, co obxectivo de dar a coñecer, apoiar e valorar proxectos cinematográficos realizados por e para a inclusión, a igualdade e a difusión universal da sétima arte. O festival non sería posible sen o patrocinio e colaboración de diferentes Administracións e entidades privadas.

Listado de premios

-WEBSERIE. Manuel Villar Paniagua. ‘Spiderman e eu’.

-CURTA DE FICCIÓN. ‘Sorda’. Mención especial: ‘36’.

-CURTA DOCUMENTAL. ‘Tatuados nos ollos levamos o pouso’.

-LONGAMETRAXE DOCUMENTAL.‘La palabra maldita’. Mención especial: ‘Alborada’.

-LONGAMETRAXE DE FICCIÓN: ‘A diente de perro’.

-PREMIO CREA Á DIRECCIÓN: ‘Votamos’

OBRAS PREMIADAS

– Tatuados nos ollos levan o pouso (2022) de Diana Toucedo. 25 min

As mariscadoras dun pequeno pobo ao sur de Galicia afánanse cada día de marea por

sementar, cavar e coidar o limiar entre a auga do mar e a area. Unha nova conciencia

colectiva emerxe nelas, intuíndo así que non soamente realizan un traballo artesanal

senón que son unha rede de afectos que transforma o mundo que habitan.

– Sorda (2021) de Nuria Muñoz e Eva Libertad. 18 min

Ángela é xorda e Darío oínte. Son parella e teñen seis galiñas, catro cadelas, unha horta

e moitos problemas de comunicación. Agora tamén van ter un fillo.

– Votamos (2021) de Santiago Requejo. 14 min

O que comeza como unha xunta ordinaria de veciños para votar o cambio de ascensor,

acaba converténdose nun inesperado debate sobre os límites da convivencia.

– Spiderman e eu de Manuel Villar Paniagua

Un docente de primaria comparte a súa forma de entender o Trastorno de Espectro

Autista para poder visibilizar e concienciar ás persoas sobre esta condición.

– La palabra maldita (2021) de Javier Álvarez Solís. 80 min.

Carmen, Dolors e Alba son tres mulleres unidas por un obxectivo común: romper o

silencio imposto sobre o suicidio. Un mal que castiga a nosa sociedade onde máis nos

doe, nos mozos e os maiores, nos desesperanzados, nos que quedan. Unha ameaza real

pero negada, que provoca a morte de 10 persoas ao día de media en España, á que as

protagonistas se enfrontan desde os seus propios universos: a política, a educación e a

arte.

– A diente de perro (2021) de José Luis Estaño. 75 min

Tras unha atípica xornada laboral como mozo de almacén, Darío Manzano, un trintaneiro

en crise e sen rumbo, vese inmerso nunha trama que fará cambiar radicalmente a súa

vida e a da súa familia.