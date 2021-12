Investigadores da UVigo estudarán a presenza de microplásticos en macroinvertebrados nos ríos da provincia de Pontevedra

Un estudo cun dobre enfoque

O estudo, cuxo convenio asinaron hoxe a Deputación e a UVigo, desenvolverase no ámbito da ecoloxía e a bioloxía ambiental da provincia, realizando unha aproximación á problemática dos microplásticos cun dobre enfoque: determinar a súa presenza e efectos nocivos no medio acuático continental, e facer unha aproximación á capacidade dos seres vivos presentes no medio para solucionar o problema a través da súa biodegradación. “A investigación realizada nos ríos Lagares e Gafos permitiu coñecer a presenza destes contaminantes e os seus posibles efectos sobre a fauna. Non obstante, pola importancia dos resultados obtidos en zonas onde non se agardaba atopar microplásticos, como nas cabeceiras de ambos ríos, fíxose preciso estender o estudo a un maior número de ríos na provincia con diferentes condicións ambientais e presións (presencia de poboacións, industria, actividade agrícola e gandeira, extraccións…) sobre as masas de agua, para determinar a importancia desta contaminación e a súa probable incidencia na provincia de Pontevedra e no seu medio natural”, detalla Josefina Garrido

Aínda que existen diferentes tipos de indicadores biolóxicos de ecosistemas fluviais, como microorganismos, macrófitos ou peixes, un dos grupos máis amplamente utilizados como un tipo de indicadores é o dos macroinvertebrados acuáticos, seres non vertebrados cun tamaño superior a 500 µm, como esponxas, planarias, samesugas, oligoquetos, moluscos ou crustáceos, así como insectos, que nos seus estados inmaduros (larvas e ovos) son acuáticos e entre os que destacan ordes como: efemerópteros, plecópteros, odonatos, hemípteros, coleópteros, tricópteros e dípteros. A investigación que dirixirá Josefina Garrido contempla, en detalle, o estudo das variacións dos microplásticos en especies biomarcadoras; a estimación da cantidade total de microplásticos que son transportados anualmente por cada río; a determinación da biodegradabilidade dos materiais plásticos en auga de río, simulando as condicións no laboratorio e a determinación do efecto ecotóxico de microplásticos en lombrigas de terra e da capacidade destas para biodegradar os materiais de ensaio.

Garrido lembra que a presenza dos microplásticos en masas de agua manifestouse como un dos principais problemas ambientais nos últimos anos e mesmo diversos estudos amosaron a súa aparición en organismos mariños e alertaron do risco da súa incorporación ás cadeas tróficas e a o posible afección ao ser humano. “Non obstante, estes contaminantes no foron estudados tan en profundidade en aguas correntes dulceacuícolas nin na nosa rexión”, lamenta a investigadora do Departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal da UVigo.