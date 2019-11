I Andaina “Camiño á liberdade” contra a violencia de xénero dentro da campaña “Tui en negro”

Dentro da campaña “Tui en Negro” este domingo vaise realizar a I Andaina “Camiño á liberdade” contra a violencia de xénero.

Sairá ás 11 h dende a praza de San Fernando para realizar un percorrido pola ruta dos Muíños do río Tripes, onde haberá unha muiñada. A ruta ten unha dificultade doada e o tempo estimado é de 2 h 30 minutos.

Para participar nesta andaina é preciso inscribirse até o propio domingo na Oficina de Turismo, no correo turismo@tui.gal ou no teléfono 677 41 84 05.

Por outra parte mañá sábado, dende ás 10 h, repartirase material da campaña “En Negro” na Praza de Abastos. Xa o luns ás 12 h na praza de San Fernando terá lugar o acto institucional.

Estas actividades forman parte da campaña “En Negro” para conmemorar o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller co obxectivo de sensibilizar e implicar á poboación contra as violencias machistas. O Concello de Tui adheriuse de novo este ano á campaña “En negro contra as violencias” na que este ano participan máis de 130 concellos galegos.