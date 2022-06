Heredeiros da Crus celebra o seu 30 aniversario cun concerto na Guarda

Unha das citas musicais máis importantes do verán terá lugar o sábado 9 de xullo ás 22:30h na explanada do Porto da Guarda

O Concello da Guarda súmase ao circuíto de música ao vivo Musigal da Deputación de Pontevedra cunha das citas musicais máis agardadas deste verán na vila, o directo dunha das bandas galegas máis recoñecidas “Heredeiros da Crus”, que se presenta coma o “Fenómeno musical do século en Galicia”. Terá lugar o sábado 9 de xullo ás 22:30h na explanada do Porto da Guarda

Heredeiros da Crus leva escribindo a historia do rock en galego desde fai exactamente 30 anos. Os mesmos que leva en activo e durante os que segue o grupo con máis poder de convocatoria do noso acervo musical. Con dez albumes no seu haber, os Heredeiros da Crus son o retorno constante á xenuidade xeracional que os converteu en autenticidade eterna e que trascende a toda evolución e a toda moda con temas que marcaron a vida de moitas persoas converténdose en auténticos himnos coma “Quero josar”, “Vaiche boa” ou “Pero que ghallo é!”.

Nesta xira do 30 aniversario de Heredeiros da Crus teremos a oportunidade de “josar” dos seus auténticos sons na Guarda en estado puro, nunha noite que, de seguro, quedará para o recordo.

Para o Concelleiro de Turismo, Rafa Álvarez, esta será unha das citas musicais máis importantes para a vila en moitos anos, un concerto que ven enmarcado no programa Musigal da Deputación de Pontevedra e co financiamento da produción técnica a cargo do Plan Concellos, co que se quere resaltar a aposta pola música feita en Galicia, para continuar pondo A Guarda na escena da cultura activa.

Rafa Álvarez quixo lembrar tamén outra das citas importantes deste verán na Guarda, como é o Festival Mar de Blues que terá lugar xa esta mesma fin de semana(1 e 2 de xullo) na Praza do Reló e que traerá á Guarda a músicos internacionais coma Will Jacobs, Remi Bankyln ou Julian Vaughn.

Sen dúbida un verán cheo de propostas musicais, culturais e deportivas na Guarda, que serán presentadas nos vindeiros días co lanzamento da Axenda de Verán 2022.